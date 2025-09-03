HUAWEI 三摺的唯一挑戰者！Galaxy Z TriFold 可能只有少量

文章來源：Qooah.com

近期媒體報道，表示 Samsung 首款三摺疊屏已經進入量產階段，可能會在本月舉行的 Unpacked 活動中發佈，並在今年11月份上市進行銷售。該裝置預計命名為 Galaxy Z TriFold，是 Android 系統的首款三摺疊屏裝置，對標同期上市的 HUAWEI Mate XTs 非凡大師。

據供應鏈透露，Samsung Galaxy Z TriFold 的產量會下調至5萬台，相比早先預估的20萬台有明顯的下調。Samsung 少量推出三摺疊機型的目的在於瞭解消費者是否真的需要三摺疊屏。

值得一提的是，Samsung 三摺疊機型僅會在韓國和中國兩個市場進行發售。Samsung 採用小範圍限量發售策略是為了避免分散消費者的注意力，避免對 Galaxy Z Fold7 的需求產生分流。

當前業內人士認為，多數主流手機廠商對於三摺疊手機仍處於觀望階段，短時間內不會跟進。因為三摺疊機型成本還是比較高昂，限制了市場受眾範圍。