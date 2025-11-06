HUAWEI 即使不出新機，Q3銷量仍勝推出 17 的小米一籌

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
文章來源：Qooah.com
根據市場調研機構 Counterpoint Research 最新發佈的報告，2025年第三季度中國智能手機市場整體銷量同比下降2.7%，主要受到國內經濟增長放緩與消費需求減弱的影響。
在廠商排名方面，vivo 以 18.5%的市場份額繼續位居榜首，華為緊隨其後，份額保持在16.4%。小米與 OPPO 在本季度均實現同比增長，市場份額分別達到 16.2% 和 15.4%，其中小米增長 1.1%，OPPO 增幅為 2.1%。
值得關注的是，小米17 系列自推出之後銷售量可觀，尤其是 17 Pro 與 17 Pro Max 的優異表現，推動小米在 10月前十天成為中國市場增長第二快的品牌，僅次於 Apple。HONOR 和 Apple 則分別以 14.4% 和 13.6% 的份額位列第五和第六。
重點是華為在第三季度未有推出旗艦級手機，其銷售量依然穩守第二，比剛推出旗艦的小米更勝一籌。
Counterpoint 指出，Apple 自9月發佈 iPhone 17 系列以來，在中國持續保持強勁的銷售增長，預計後續市場表現將較為樂觀。
