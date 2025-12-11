Huawei 在迪拜發佈 FreeClip 2 耳機、Watch Ultimate Design 手錶及 MatePad 11.5 S 平板電腦

華為今日在杜拜舉行了一場產品發佈會，推出了面向全球市場的 Mate X7 折疊手機。此外，華為還宣布三款其他設備的全球上市，包括 FreeClip 2 耳機、Watch Ultimate Design 智能手錶和 MatePad 11.5 S 2025 平板電腦。

華為 FreeClip 2 耳機在今年早些時候已在中國發佈，作為 2023 年原版 FreeClip 的後繼產品。這款新型耳機在設計上延續了 C 型設計，舒適地貼合耳朵。華為 FreeClip 2 配備 1,000萬音圈雙膜驅動單元，並搭載華為第三代音頻芯片及專用的 NPU AI 處理器，實現自適應音量和語音增強功能。

華為還承諾改善音量和低音表現，並升級了由三個麥克風提供的通話降噪功能。耳機具備 IP57 等級的防塵防水能力，華為聲稱搭配充電盒可實現長達 38 小時的總電池壽命。該充電盒支持通過 USB-C 接口的有線充電及無線充電。

華為 FreeClip 2 耳機有藍色、白色和黑色可供選擇，售價為 €200 / 約 HK$ 1,560，將於 1 月 21 日開售。

華為 Watch Ultimate Design 皇家金版是原版 Watch Ultimate2 的升級版，選用全新的材料。這款手錶採用業界首創的稀土紫色陶瓷表圈，搭配 18 克拉金飾面。其外殼由基於鋯的液態金屬製成，表帶則由紫金鈦合金製成。

其他規格包括 1.5 吋 LTPO 2.0 AMOLED 顯示屏、華為 Kirin W80 晶片，以及額定可用 11 天的 867 mAh 電池。華為 Watch Ultimate Design 皇家金版保持了 Ultimate 2 的 150 米防水（20 ATM）功能，並具備水下聲納通信能力。

這款手錶還配備華為的 TruSense 健康系統和 X-Tap 感應器，可準確快速地測量 11 種健康指標，包括心電圖。手錶運行 HarmonyOS 5.1，支持 eSIM 和雙頻 GPS 定位，並可進行設備內通話和音樂播放。皇家金版的售價為 €3,300 / 約 HK$ 25,740，將於 1 月 15 日開售。

MatePad 11.5 S 2025 平板電腦最早於八月在中國發佈，配備 11.5 吋 IPS LCD 顯示屏，解析度為 2,800 × 1,840 像素，具備 144Hz 刷新率，並支持華為的 M-Pencil Pro 手寫筆。該平板配備四個揚聲器，但尚未公開晶片資訊。

MatePad 11.5 S 提供 12GB RAM 和 256GB 或 512GB 存儲選擇，後置 1,300萬像素攝像頭和 800 萬像素前置攝像頭。其電池容量為 8,800 mAh，支持 40W 充電。MatePad 11.5 S 提供田野綠、羽毛沙紫、冰霜銀和深空灰四種顏色，售價為 €480 / 約 HK$ 3,744，將於 1 月 15 日上市。

