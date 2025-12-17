Huawei 在 2023 年 Q1-Q3 成為全球智能手錶市場第一，Xiaomi 增長最快

根據 IDC 的報告，全球腕上智能設備市場在今年前三個季度的出貨量已超過 1.5 億部，這比去年同期增長了 10%。在這些出貨量中，智能手錶占據了近 1.2 億部，年增長率為 7.3%。而簡單且價格實惠的健身追蹤器則顯示出更大的需求增長，年增幅達到 21.3%，總出貨量為 3,286 萬部。

在這 9 個月內，華為成為全球市場的領導者。華為 Watch GT 6 和 Watch GT 6 Pro 的出貨量提升了整體表現。華為的全球出貨量達到 2,860 萬部，雖然這個數字相當可觀，但其中絕大部分，即 2,080 萬部，都是在中國市場銷售。IDC 提到，華為正計劃擴大其海外市場的佈局。

小米則以 2,790 萬部的出貨量緊隨其後，成為第二大廠商，且在前五大廠商中增長速度最快。小米的成功主要來自於其價格親民的產品，如小米 Smart Band 10 和多款 Redmi 手錶。雖然小米在中國的表現相當強勁，但在東南亞和南美市場也有顯著的影響力。

蘋果在全球市場中排名第三，而在中國則排名第四。蘋果只提供中高端的產品，並在今年專注於推進 5G 和衛星消息傳遞等連接功能。IDC 指出，這類先進的連接技術與人工智能應用的整合，以及越來越複雜的健康追蹤功能，將是未來一年內各公司增長的關鍵驅動力，而不僅僅是蘋果。

三星則在今年上半年呈現下滑趨勢，但隨著 Galaxy Watch8 和 Galaxy Watch8 Classic 在第三季度的推出，這一情況有所改善，使其在前三個季度的出貨量實現了同比增長。

