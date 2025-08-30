小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
Huawei 在 2025 年第二季度全球智能手錶出貨量中居於首位
根據 Counterpoint Research 的報告，華為在 2025 年第二季度的全球智能手錶出貨量中奪得首位，並在同季度超越 Apple 成為全球市場份額最高的品牌。
自 2024 年第一季度以來，全球智能手錶市場一直處於下滑狀態，但最終在 2025 年第二季度錄得 8% 的同比增長。中國市場在這一復甦中發揮了重要作用，主要得益於需求的增加。報告指出，華為的出貨量增長了 52%，市場份額達到 21%。
小米的出貨量增長了 38%，而另一家中國品牌 Imoo 在 2025 年第二季度同比增長了 21%。這波增長使中國成為全球智能手錶出貨的主要貢獻者。
相對而言，Apple 和 Samsung 的全球出貨量各下降了 3%，儘管如此，Apple 在高端智能手錶市場仍然保持著主導地位。
報告預測，智能手錶市場在 2025 年將繼續復甦，可能增長 7%。
