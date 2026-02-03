HUAWEI 奪得 2026 年 1 月國內手機市場銷冠！Mate 80 系列發威、銷量破 254 萬最好賣是「這一款」

步入 2 月眾手機商迎來 2026 年第一份「試卷」成績，其中 HUAWEI 奪得 2026 年 1 月國內手機市場份額首名排行，據透露得益於旗艦手機 Mate 80 系列持續強勁市場表現，消息指其銷量達 254.32 萬部之多。

據國內媒體公佈 2026 年 1 月國內手機市場銷量排名，HUAWEI 以 18.6% 份額奪得榜一；另外排名次席為 17.04% 的 Apple；第三則為 16.59% 的 OPPO。

據透露是次 HUAWEI 獲「開門紅」、在 2026 年開年表現優秀，主要受益於去年末推出旗艦手機 HUAWEI Mate 80 系列持續而強勁的市場表現。

截至該報導刊登數據，HUAWEI Mate 80 系列銷量已達 254.32 萬部、超過前代 Mate 70 同期表現；其中 Mate 80 標準版最受追捧，銷量已突破 150 萬部。

Mobile Magazine 短評：Mate 80 系列既具更出眾攝影表現，同時硬件亦換上運算能力更強的 Kirin 晶片，相當符合用家對手機期望，故順理成章表現一枝獨秀。

資料來源：快科技