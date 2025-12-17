HUAWEI 數碼新品登陸香港！FreeClip 2 耳機，WATCH ULTIMATE DESIGN、GT 6 Pro HONMA 同埋佢

HUAWEI 在港推出多款數碼新品，包括 C 形橋設計開放式耳機 FreeClip 2 耳機、旗艦智能手錶 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN、GT 6 Pro 智能手錶 HOMAN 聯乘版等注目作。

其中 HUAWEI FreeClip 2 耳機將於 12 月 17 日（週三）開放預售、明年 1 月 8 日開售，具丹寧藍、摩登黑及羽沙白色款，售價 $1,388 港元。

▲ HUAWEI FreeClip 2 具丹寧藍、摩登黑及羽沙白色款

▲ 10.8mm 雙振膜單元、支援 L2HC 高清音訊編碼

HUAWEI FreeClip 2 保留招牌 C 形橋設計，其繼續由聆聽球及舒適豆設計，對應 L2HC 及 AAC 編碼，升級 10.8mm 雙振膜單元，進一步加強聲樂體驗。

▲ 單邊框體僅重 5.1g 比前代更輕

電量方面單一框體僅重 5.1g 的 FreeClip 2 耳機，單次充電可作 9 小時播放、配合支援有線及無線充電的電池盒，更具達 38 小時播放時長。

智能穿戴裝置方面，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 以 18K 黃金、配紫金及陶瓷錶圈，具 150 米潛水、30 米水下通訊，續航力可達 11 天。

▲ HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 售價為 $26,888 港元

HUAWEI WATCH GT 6 Pro 則新增日本殿堂級高爾夫球品牌 HONMA 聯乘版，售價 $2,888 港元；HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 則售 $26,888 港元。

▲ HONMA X HUAWEI WATCH GT 6 Pro 聯乘版售 $2,888 港元

同場尚有對應 Wi-Fi 7 及華為 Mesh+ 的 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 路由器，其加上優雅「日照金山」設計，售價 $1,488 / $2,168（Pro Suite 套裝版）。

▲ HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 路由器售 $1,488 起

Mobile Magazine 短評：HUAWEI FreeClip 2 帶來舒適配戴及強勁聲樂表現，有興趣用家可留意後續報導；HUAWEI WATCH UD 版銷售詳情亦有待後續更新。