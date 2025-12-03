宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
HUAWEI 智能穿戴新推「輪椅模式」，出貨突破2億台，再奪全球第一
文章來源：Qooah.com
在全球科技持續關注人文關懷與無障礙體驗的今天，華為宣佈了一項意義深遠的舉措。本月，華為將為全球輪椅使用者正式上線其智能穿戴設備中的活力三環「輪椅模式」，標誌著無障礙功能被系統性地融入運動健康管理體驗，為特定用戶群體帶來量身定制的科技關懷。這一創新不僅是產品功能的擴展，更是華為踐行包容性科技理念的重要里程碑，展現了科技企業在追求技術巔峰的同時，對社會多元需求的深刻洞察與積極回應。
華為終端 BG Marketing 與銷售服務總裁朱平在近期接受新華社記者採訪時，詳細闡述了此項功能的開發初衷與技術內核。他表示，啟發來自華為位於阿聯酋的團隊與亞洲殘疾人奧林匹克委員會主席馬吉德‧拉希德的交流。朱平指出：「我們深入研究輪椅使用者的運動管理需求和多項運動特徵後，開發上線了這一功能。全新的『輪椅模式』能夠對輪椅使用者的活動狀態進行科學評估，通過記錄輪椅推動次數、運動時長與熱量消耗，實現對運動狀態的全面量化，並為其提供活動提醒，幫助輪椅使用者更好地管理日常運動與健康。」這番話清晰地揭示了華為如何將用戶洞察轉化為切實的創新成果。
最新統計數據顯示，華為的可穿戴產品全球累計出貨量已突破2億台，並成為今年上半年全球可穿戴產品出貨量排名第一的品牌，在全球20多個國家和地區佔據市場領先地位。市場觀察人士普遍認為，不斷創新的產品和持續穩步提升的市場份額，印證了華為正在全球市場克服重重困難，逐步實現其「留下來，紮根本地」的長期發展目標。這一趨勢在2025年凱度BrandZ最具價值全球品牌百強榜單上得到了呼應，華為品牌價值躍升至第39位，相較於2024年實現了大幅跨越。
華為的全球增長動力，根源於其對用戶體驗的堅守與創新的不懈追求。朱平對此深有感觸：「華為的增長源於全球消費者對我們品牌和產品的信任。」儘管面臨外部環境的挑戰，全球市場仍對這家科技企業報以認可。朱平分享了一個動人細節：「當我們時隔數年重返巴西市場時，一名用戶將使用了6年的華為手機帶回我們的店面，這讓大家深受感動。」正是從這些真實的用戶體驗出發，華為構建了其創新的基石。
從突破形態的三摺疊手機、持續引領業界的手機移動影像技術，到賦能學習創作的平板產品，以及時尚輕盈的開放式耳夾耳機，華為正以日益貼近用戶需求的產品矩陣，回應全球消費者的多樣化期待。與此同時，聚焦運動與健康領域的可穿戴設備及生態應用，成為華為鞏固和拓展全球市場的核心發力點。今年9月，華為在巴黎舉辦的全球創新產品發布會上展示了全新一代智能手錶；並在巴黎、伊斯坦布爾、杜拜、墨西哥城、吉隆坡等全球多個城市持續舉辦「悅動三環」主題活動，讓各地消費者親身感受華為產品的科技魅力與品牌親和力。
堅持全球化的創新與開放合作，是華為深耕各區域市場的另一關鍵支柱。目前，華為的運動健康平台已向開發者開放了70多種數據類型，涵蓋生理指標與心理狀態評估等多種場景，並與全球150多家研究機構攜手推進健康前沿研究。朱平特別介紹了位於赫爾辛基的運動健康科學實驗室，那裡配備了單、雙板滑雪模擬機，科研人員通過模擬雪地摩擦力來深入採集與研究相關運動數據。展望未來，朱平強調華為將持續「與全球用戶同行、與當地社區共生」。
此前在巴黎，華為提出了「Now is Yours」（此刻由你）的品牌主張，旨在通過突破性產品、真誠姿態、溫暖連接和包容格局，「與全球新一代消費者共同探尋科技的人文溫度，去探索，去感受。」朱平最後總結道：「消費者的信任，是我們最寶貴的資產，以消費者為中心是我們永恆的價值觀。新一代消費者需要品牌理解他們的真實情感，我們希望以開放的態度探索與他們的溝通方式，用溫暖包容的理念構建跨越地域與文化的連接，讓世界各地更多的人享受到技術進步的喜悅。」這不僅是華為當下的承諾，更是其面向未來、致力於創造共贏科技生態的藍圖。
其他人也在看
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 2 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 15 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 2 天前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宏福苑大維修承建商宏業項目管理獲評滿分 市建局：表達方式或造成誤解
大埔宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」，據報在市建局「樓宇復修公司登記計劃」中的「項目管理評分」獲100分滿分。市建局承認，有關表達方式有機會令公眾理解為對該公司的整體評價，實際上該指標只是針對公司在項目管理的系統完整性方面作出的評核結果。為加強公眾理解，市建局將進一步完善登記計劃的審核範疇、方法與準則等。AASTOCKS ・ 2 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
康樂園三屍凶宅1,028萬沽 同屋苑街坊承接 原業主賬賺140萬
大埔老牌豪宅康樂園一伙三屍凶宅洋房，上月開價1,180萬於拍賣場推出，惟兩度流拍，業主再劈價至980萬元，原定於今日（12月3日）拍賣，但於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，呎價約6,441元，至於新買家同樣為康樂園業主。28Hse.com ・ 2 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 35 分鐘前
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落｜Yahoo
被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 1 天前