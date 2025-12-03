HUAWEI 智能穿戴新推「輪椅模式」，出貨突破2億台，再奪全球第一

文章來源：Qooah.com

在全球科技持續關注人文關懷與無障礙體驗的今天，華為宣佈了一項意義深遠的舉措。本月，華為將為全球輪椅使用者正式上線其智能穿戴設備中的活力三環「輪椅模式」，標誌著無障礙功能被系統性地融入運動健康管理體驗，為特定用戶群體帶來量身定制的科技關懷。這一創新不僅是產品功能的擴展，更是華為踐行包容性科技理念的重要里程碑，展現了科技企業在追求技術巔峰的同時，對社會多元需求的深刻洞察與積極回應。

華為終端 BG Marketing 與銷售服務總裁朱平在近期接受新華社記者採訪時，詳細闡述了此項功能的開發初衷與技術內核。他表示，啟發來自華為位於阿聯酋的團隊與亞洲殘疾人奧林匹克委員會主席馬吉德‧拉希德的交流。朱平指出：「我們深入研究輪椅使用者的運動管理需求和多項運動特徵後，開發上線了這一功能。全新的『輪椅模式』能夠對輪椅使用者的活動狀態進行科學評估，通過記錄輪椅推動次數、運動時長與熱量消耗，實現對運動狀態的全面量化，並為其提供活動提醒，幫助輪椅使用者更好地管理日常運動與健康。」這番話清晰地揭示了華為如何將用戶洞察轉化為切實的創新成果。

最新統計數據顯示，華為的可穿戴產品全球累計出貨量已突破2億台，並成為今年上半年全球可穿戴產品出貨量排名第一的品牌，在全球20多個國家和地區佔據市場領先地位。市場觀察人士普遍認為，不斷創新的產品和持續穩步提升的市場份額，印證了華為正在全球市場克服重重困難，逐步實現其「留下來，紮根本地」的長期發展目標。這一趨勢在2025年凱度BrandZ最具價值全球品牌百強榜單上得到了呼應，華為品牌價值躍升至第39位，相較於2024年實現了大幅跨越。

華為的全球增長動力，根源於其對用戶體驗的堅守與創新的不懈追求。朱平對此深有感觸：「華為的增長源於全球消費者對我們品牌和產品的信任。」儘管面臨外部環境的挑戰，全球市場仍對這家科技企業報以認可。朱平分享了一個動人細節：「當我們時隔數年重返巴西市場時，一名用戶將使用了6年的華為手機帶回我們的店面，這讓大家深受感動。」正是從這些真實的用戶體驗出發，華為構建了其創新的基石。

從突破形態的三摺疊手機、持續引領業界的手機移動影像技術，到賦能學習創作的平板產品，以及時尚輕盈的開放式耳夾耳機，華為正以日益貼近用戶需求的產品矩陣，回應全球消費者的多樣化期待。與此同時，聚焦運動與健康領域的可穿戴設備及生態應用，成為華為鞏固和拓展全球市場的核心發力點。今年9月，華為在巴黎舉辦的全球創新產品發布會上展示了全新一代智能手錶；並在巴黎、伊斯坦布爾、杜拜、墨西哥城、吉隆坡等全球多個城市持續舉辦「悅動三環」主題活動，讓各地消費者親身感受華為產品的科技魅力與品牌親和力。

堅持全球化的創新與開放合作，是華為深耕各區域市場的另一關鍵支柱。目前，華為的運動健康平台已向開發者開放了70多種數據類型，涵蓋生理指標與心理狀態評估等多種場景，並與全球150多家研究機構攜手推進健康前沿研究。朱平特別介紹了位於赫爾辛基的運動健康科學實驗室，那裡配備了單、雙板滑雪模擬機，科研人員通過模擬雪地摩擦力來深入採集與研究相關運動數據。展望未來，朱平強調華為將持續「與全球用戶同行、與當地社區共生」。

此前在巴黎，華為提出了「Now is Yours」（此刻由你）的品牌主張，旨在通過突破性產品、真誠姿態、溫暖連接和包容格局，「與全球新一代消費者共同探尋科技的人文溫度，去探索，去感受。」朱平最後總結道：「消費者的信任，是我們最寶貴的資產，以消費者為中心是我們永恆的價值觀。新一代消費者需要品牌理解他們的真實情感，我們希望以開放的態度探索與他們的溝通方式，用溫暖包容的理念構建跨越地域與文化的連接，讓世界各地更多的人享受到技術進步的喜悅。」這不僅是華為當下的承諾，更是其面向未來、致力於創造共贏科技生態的藍圖。