中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相
HUAWEI 最強帶貨：委內瑞拉總統，美國佬無法對它進行竊聽或監控
文章來源：Qooah.com
委內瑞拉總統馬杜羅在首都加拉加斯的政府新聞中心召開重要新聞發佈會。會上，他不僅嚴肅譴責美國政府長期以軍事威懾、經濟封鎖等手段對委內瑞拉施加極限壓力，控訴美方行為嚴重破壞地區和平穩定與委國發展權益，還在發言間隙突然舉起手中的手機，向在場的各國記者、政府官員公開展示自己日常使用的中國華為裝置。
馬杜羅手持手機走到鏡頭前，語氣堅定地向眾人稱贊「這是當今世界上最出色的手機，無論美國佬動用先進的間諜飛機，還是部署在太空的偵察衛星，都絕對無法對它進行竊聽或監控。」從現場直播的高清影片中能清晰看到，這部手機正是華為今年推出的旗艦摺疊屏機型 Mate X6，銀色機身在燈光下格外亮眼。值得一提的是，這並非馬杜羅首次公開力挺華為手機 —— 此前在多個國際會議和國內公開活動中，他就曾多次提及對華為產品的認可，稱其「兼顧性能與安全，遠超其他品牌」
這部 HUAWEI Mate X6 手機由中國贈予，馬杜羅日常隨身攜帶，其搭載的衛星通訊功能更是成為他與外界溝通的重要渠道，在保障通訊安全方面發揮關鍵作用。
此事經媒體報道後，迅速引發網友熱議。不少網友調侃馬杜羅是 HUAWEI「最強帶貨主播」，稱其公開力挺的舉動比專業宣傳更具說服力，紛紛為這種基於實際使用體驗的認可點贊，也讓華為手機的安全性與性能再次受到國際社會的關注。
