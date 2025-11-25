Huawei 發佈 MatePad Edge 2 合 1 平板，搭載 14.2 吋 OLED 顯示屏及 HarmonyOS 5

華為今天在中國發佈了 Mate 80 系列及 Mate X7 可折疊手機，但此次活動中還有其他新產品亮相。品牌推出了 MatePad Edge 2合1 平板電腦，搭載 HarmonyOS 5（亦即 HarmonyOS Next 5），支持完整的桌面應用程序。此外，還有 MateBook Fold 的 Extraordinary Master Edition。MatePad Edge 是華為對 Microsoft Surface 平板的回應，旨在取代傳統筆記本電腦。

這款設備配備了 14.2 吋 OLED 顯示屏，並採用流線型的全金屬機身設計，厚度僅為 6.85 毫米，重量為 789 克。MatePad Edge 內建可調節至 175 度的支架，使用者可以根據需要調整到各種角度。它搭載了 Kirin X90 或 Kirin X90A 處理器，RAM 配置可選擇 16GB 或 32GB，儲存空間則提供 256GB 至 2TB 的選擇。

華為聲稱，這款最新的處理器性能可媲美 Apple M5，並較上一代的 Kirin T92 SoC 有 3.8 倍的性能提升。MatePad Edge 還配備可選的液冷系統及雙蒸汽室，以保持設備的良好散熱性能。顯示屏解析度為 3,120 × 2,080 像素，刷新率達 120Hz，並具備 3:2 的長寬比，最高亮度可達 1,000 尼特。

此外，MatePad Edge 支持 Huawei M-Pencil Pro 手寫筆，並配備六個揚聲器和四個麥克風。該設備還有一個可選的鍵盤配件，採用平面按鍵設計，鍵程為 1.8 毫米，並配備壓力感應觸控板。後置相機為 5000 萬像素主攝像頭，光圈為 f/1.8，並配備 800 萬像素超廣角鏡頭，前置相機則為 3200 萬像素。

MatePad Edge 配備 12,900 毫安電池，支持 140W 快速充電。I/O 接口僅有一個 USB 3.1 Gen 1 端口。該設備有太空灰和亮月銀兩種顏色可選，基礎款 16GB/256GB 的售價為人民幣 5,999 元（約 $844 / HK$ 6,581），而高配的 32GB RAM 和 2TB SSD 版本則售價為人民幣 12,999 元（約 $1,830 / HK$ 14,266）。

型號 RAM 儲存 售價 (人民幣) 售價 (美元 / 港元) MatePad Edge 16GB/256GB 16GB 256GB 5,999 $844 / 約 HK$ 6,581 MatePad Edge 32GB/2TB 32GB 2TB 12,999 $1,830 / 約 HK$ 14,266

MateBook Fold Extraordinary Master Edition 則提供黑色和紅色可選，配置 32GB RAM 和 2TB SSD，保留標準版的主要規格，售價為人民幣 26,999 元（約 $3,800 / HK$ 29,640）。

