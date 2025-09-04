HUAWEI 預告 Watch GT 6 系列將升級「活力三環」功能!

HUAWEI 持續為即將推出的 WATCH GT 6 系列智能手錶造勢，最新焦點落在升級版的「活力三環」（Active Rings）功能。新一代穿戴裝置將全面聚焦運動健康領域，進一步提升用戶的運動體驗。

HUAWEI 智能手錶的「活力三環」是一項高效實用的運動管理功能，透過三個彩色圓環追蹤每日活動量：紅色代表「活動熱量」（Move），記錄動態活動消耗的卡路里；黃色是「鍛煉時長」（Exercise），監測中高強度運動時間；藍色「站立次數」（Stand）則提醒用戶每小時起身活動 1 分鐘，避免長時間靜坐。

這項功能自 2023 年推出後，已成為 HUAWEI 多款智能手錶的標準配置，包括 WATCH FIT、GT 系列及數字系列。如今，HUAWEI 沙特阿拉伯官方 X 平台帳號發佈新預告，暗示 WATCH GT 6 系列將迎來升級版活力三環。貼文寫道：「提升你的旅程，隨風前行。#隨風而行 #HUAWEILaunch」。

預告短片中以騎行愛好者在山區騎車的距離記錄為畫面，暗示新版本可能針對運動數據精準度進行強化，例如跑步距離、卡路里消耗等數據的測量將更為精確。雖然影片未具體說明新功能細節，但結尾標籤明確指出活力三環將迎來升級。

值得注意的是，沙特阿拉伯帳號其後刪除了該影片，但預計 HUAWEI 全球官方頻道將很快重新發佈相關預告，並公開更多關於 WATCH GT 6 系列的升級細節。