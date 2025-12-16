HUAWEI 香港發佈 FreeClip 2 耳機與 Wi-Fi Mesh X3 Pro 路由器，戴在耳上的藝術品 與 家居美學

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 香港發佈了兩款全新的全場景終端裝置，包括 HUAWEI FreeClip 2 和 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 兩款。

HUAWEI FreeClip 2

HUAWEI FreeClip 2 的設計展現了耳機即耳飾的美學設計，本體為業內首款C形橋設計的開放式耳機，柔性部位為液態硅膠包裹的彈性記憶金屬，在實現 5.1g 的極輕重量下，更貼合耳朵。

HUAWEI FreeClip 2 採用 HUAWEI 全新第三代音頻處理器+NPU AI處理器，搭配多通道 DNN 降噪算法，在複雜環境下通話依舊清晰。耳機採用逆聲學系統，有效減少漏音，交流更私密。

HUAWEI FreeClip 2 支援左右耳識別，可以任意取放佩戴。耳機倉採用耳機本體交錯擺放的設計，讓體積縮小17%，整體重量減少14%。耳機續航9小時，結合充電倉續航可達38小時。充電10分鐘，可續航3小時。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 路由器採用了日照金山的設計，將大自然的美學融入科技產品之中。本體將天線進行了隱藏，使其化身為一件藝術擺件，可作為一盞夜燈。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 採用業內首款透明天線，以微米級別工藝在透明材質上蝕刻電路，把天線隱藏進內部的雪山造型，不僅信號更強，整體也更加美觀。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 支援 WiFi 7 和 HUAWEI Mesh+，大幅提升信號穿牆能力，信號更穩定。搭載的新一代鯊魚鰭散熱系統，提升散熱效率70%，高負荷場景下也就保證性能穩定。

售價方面，HUAWEI FreeClip 2 將於 12月17日在指定零售商開啓預定，明年1月8日開始發售。可選擇丹寧藍、摩登黑和羽沙白三種配色，建議零售價為 HK$1388。指定零售商有 HUAWEI 香港線上商店(https://consumer.huawei.com/hk/offer/) 、 HUAWEI 沙 田 新 城市廣場體驗店 、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK 和 HKTVmall 授權專賣店 。預定用戶還可獲得價值 HK$188 的禮品。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 有兩款版本可選，HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro (淨機版)建議零售價為 HK$1488，HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro Suite (套裝版)建議零售價為 HK$2188。