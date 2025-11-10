HUAWEI 麒麟 9020 晶片愈出愈多款？一圖教你分清，Kirin 9020 / 9020A / 9020B 配置效能有咩分別！

回復產能後 HUAWEI 產品線已徹底鋪開，近日尚有像 Mate 70 Air 這種中高端定位手機新品發佈。在其產品規格部份，處理器一欄顯示其配備 Kirin 9020A 跟 Kirin 9020B 兩款晶片，乍看名字未必能分清效能表現。

數碼博主「超維界」早前就在微博，介紹了現時 HUAWEI 旗下 Kirin 9020 系列，包括原版、Kirin 9020A 跟 Kirin 9020B 晶片在配置及效能的定位分別。

其中原版 Kirin 9020 擁有最高效能，1+3+4 架構 8核運算、Maleonon 920 4CU 圖像，主核時脈 2.5GHz 為旗艦裝置主要平台。

Kirin 9020A 走次旗艦路線，配置接近前代旗艦 Kirin 9010S 在小核部份略高於後者；而 Kirin 9020B 則屬中端定位，配備 1+2+3 六核 9 線程運算配置。

Mobile Magazine 短評：傳聞即將推出的 Mate 80 系列手機，將配備效能更強勁的 Kirin 9030 晶片組，如屬實在高端產品上，晶片定位將更清晰。

