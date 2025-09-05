打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
Huawei FreeBuds 7i 發佈，搭載全新音效調校及升級主動噪音取消技術
華為在近期的 Mate XTs 和 MatePad Mini 發佈會上，同時介紹了最新的 TWS 耳機 – FreeBuds 7i。這款耳機是去年 FreeBuds 6i 的繼任者，帶來了一些關鍵升級以及設計上的調整。
充電盒的形狀由之前的橢圓形變為圓形。耳機仍然採用基本的柄設計和入耳式矽膠耳塞，華為這次提供了額外的 XS 尺寸耳塞，除了常規的 S、M 和 L 尺寸選項。
FreeBuds 7i 配備 1,100 萬像素四磁驅動單元，改進的音效調整使其聲音更平衡。耳機通過 Bluetooth 5.4 連接，並獲得 Hi-Res Audio 認證。此外，FreeBuds 7i 支援 10 檔均衡器進行音效調整、多點配對及 360 度環繞音效。在音頻編解碼方面，支援 SBC、AAC、L2HC 2.0 和 LDAC。
FreeBuds 7i 還引入了更新的主動噪聲取消（ANC）系統，採用華為的智能動態 ANC 4.0。這一系統具備更快的 0.5 秒響應時間和高達 28dB 的平均噪聲減少效果。
每個耳機內都配備 55.5 mAh 的電池，而充電盒內有 510mAh 的電池。這些數字與前作相同，使得耳機在關閉 ANC 的情況下可持續使用達 8 小時，開啟 ANC 則可達 5 小時。總電池壽命在關閉 ANC 的情況下可達 35 小時的媒體播放。
華為 FreeBuds 7i 提供黑色、粉色和白色選擇。在中國的定價為 CNY 599 / 約 HK$ 4,662。
推薦閱讀
其他人也在看
iPhone 17 Pro 全新橙色如何襯？台灣手機殼品牌都弄給你看了
台灣知名手機殼品牌 Devilcase 已搶先於官網上架了最新一代 iPhone 17 全系列的保護殼，包含了 iPhone 17、17 Air、17 Pro 及 17 Pro Max，給準備入手新機的人第一手參考。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
ChatGPT Projects 已向免費用家開放，集中管理檔案和對話
OpenaI 去年末推出的 ChatGPT Projects 功能現在終於也向免費用家開放了，與此同時官方也提升了單個專案能上傳的檔案數量。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
iPhone 17、17 Pro 流言懶人包：大片相機、12GB RAM、VC 散熱、主打錄影、5,000mAh 電池
除了進入 2025 年後頻繁轟炸新聞版面的 iPhone 17 Air 外，關於同代的另三款新機 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 近期也有不少消息曝光。根據各方爆料，它們的特別程度可能不及 Air，但仍帶來了許多主流消費者需要的升級。在這裡我們為大家總結了一篇流言懶人包，方便你第一時間掌握 iPhone 17 系列的最新動態。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰
今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 9 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
美國經濟點？十蚊店三分二顧客年薪逾10萬美元！
在美國經濟陰晴不定之際，美版「十蚊店」的生意反映美國人如何應對。Yahoo財經 ・ 3 小時前
爆一爆｜「呃食男」帶挈 直擊當旺文華廳（Louise）
香港高級食肆沉寂之時，多得「呃食男」懷疑騙女網友在中環文華酒店內的文華廳，食咗餐$8萬蚊飯局，為香港唔少飲食男女帶來歡樂、花生散落一地。食家們都生猛起來，不再是黐黐呆呆坐埋一枱了。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
無印良品中國放下身段「一齊捲」開25元店 山寨貨今次有難？
早前在中國商標案終極敗訴的MUJI（無印良品），表示仍會在中國繼續經營，稱事件對其影響不大。2005年首度來華的MUJI，屢次被指品質不合符中國標準，又失去了經典商標，為何還對中國市場充滿信心？翻查業績資料，原來中國已經成為MUJI在日本以外的第二大市場，最新銷售逆市大幅增長，反映消費者心水清，MUJI無懼失去商標。此外，MUJI中國亦終於決定放下身段「一齊捲」，將轉走平價路線，日後中國製直接賣中國，引入賣25元人民幣一件貨品的分店開到民生區，反映山寨貨將大難臨頭Yahoo財經 ・ 11 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本爆紅「30秒逆深蹲」不傷膝極速瘦身法，瘦得比深蹲還快？上班族救星沒時間也能輕鬆瘦
上班坐足8小時，放工後只想攤在沙發上？許多人因長時間坐著或無法抽出運動時間而苦惱，體重悄悄上升，身體也漸漸失去活力。傳統的深蹲雖然能有效鍛鍊下半身，但對膝蓋和腰部的壓力卻讓不少人卻步。近年在日本爆紅的「逆深蹲」據說每日只需30秒就能讓全身動起來，還不會傷到膝蓋和腰部，比傳統深蹲更溫和有效。這個由日本骨科權威吉原潔醫師研發的簡易健身法，專為忙碌又缺乏運動的現代人而設，簡單一個動作即輕鬆甩掉脂肪！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
徐子淇「復出」影封面照 引網上熱議造型 有網民為其平反：師兄清潮穿越嚟？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿
日本服裝三巨頭之一的Issey Miyake三宅一生，設計打破傳統服裝結構，融合現代科技美學，以皺摺為特色吸引了一大批忠實粉絲，特別深受熟齡女性的喜愛。不少名人都愛穿Issey Miyake，包括Kim Kardashian、Meryl Streep；而男裝款則有張敬軒、Steve Jobs等名人加持。以往都有推介過Bao Bao Issey Miyake實用又具造型感的手袋，這次就讓大家一起進入他的服裝世界，感受獨特的皺褶紋理和立體剪裁，穿上後讓大家在人群中脫穎而出，但又不顯得過分張揚。對生活品質有追求的你，趁著這次減價入手試試看吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 6 小時前