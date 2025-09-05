Huawei FreeBuds 7i 發佈，搭載全新音效調校及升級主動噪音取消技術

華為在近期的 Mate XTs 和 MatePad Mini 發佈會上，同時介紹了最新的 TWS 耳機 – FreeBuds 7i。這款耳機是去年 FreeBuds 6i 的繼任者，帶來了一些關鍵升級以及設計上的調整。

充電盒的形狀由之前的橢圓形變為圓形。耳機仍然採用基本的柄設計和入耳式矽膠耳塞，華為這次提供了額外的 XS 尺寸耳塞，除了常規的 S、M 和 L 尺寸選項。

FreeBuds 7i 配備 1,100 萬像素四磁驅動單元，改進的音效調整使其聲音更平衡。耳機通過 Bluetooth 5.4 連接，並獲得 Hi-Res Audio 認證。此外，FreeBuds 7i 支援 10 檔均衡器進行音效調整、多點配對及 360 度環繞音效。在音頻編解碼方面，支援 SBC、AAC、L2HC 2.0 和 LDAC。

FreeBuds 7i 還引入了更新的主動噪聲取消（ANC）系統，採用華為的智能動態 ANC 4.0。這一系統具備更快的 0.5 秒響應時間和高達 28dB 的平均噪聲減少效果。

每個耳機內都配備 55.5 mAh 的電池，而充電盒內有 510mAh 的電池。這些數字與前作相同，使得耳機在關閉 ANC 的情況下可持續使用達 8 小時，開啟 ANC 則可達 5 小時。總電池壽命在關閉 ANC 的情況下可達 35 小時的媒體播放。

華為 FreeBuds 7i 提供黑色、粉色和白色選擇。在中國的定價為 CNY 599 / 約 HK$ 4,662。

