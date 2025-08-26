Huawei FreeBuds 7i 設計及顏色在洩漏的實拍圖片中曝光

華為於2024年5月發佈了 FreeBuds 6i TWS 耳機，現在似乎已經準備好宣佈其後繼產品 FreeBuds 7i。有消息人士在微博上洩露了即將推出的無線耳機的實拍圖片。

根據洩露的圖片，FreeBuds 7i TWS 的設計與前代產品相似，但實拍圖片顯示充電盒經過重新設計，形狀似乎比之前更加圓潤。

這款即將推出的耳機配備平頭設計和硅膠耳塞。華為 FreeBuds 7i 可能會提供白色、黑色和粉色等顏色選擇，如圖片所示。

除了設計和顏色，圖片並未透露新款 TWS 耳機的其他細節，但預計將提供更佳的主動噪音取消 (ANC) 和音質。FreeBuds 7i 可能會在下個月與華為 Watch GT 6 系列一同亮相。

