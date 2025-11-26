Huawei FreeBuds Pro 5 正式發佈，具備主動噪音消除及無損音質

華為最近發佈了一系列新產品，包括 Mate 80 系列、可摺疊的 Mate X7 以及 MatePad Edge 平板電腦。除此之外，公司同時推出了最新的 TWS 耳機 FreeBuds Pro 5。這款 FreeBuds Pro 5 耳機是一對高端 TWS 耳機，具備改進的主動噪音消除（ANC）和無損音質。

FreeBuds Pro 5 配備全新的定制 Kirin A3 處理器和雙驅動單元。每隻耳機都擁有超線性雙磁低音驅動單元，搭配微平面高音單元。得益於 NearLink E2.0 技術和定制的 Kirin A3 芯片組，這款耳機支持高達 4.6Mbps 的無損音頻串流。FreeBuds Pro 5 兼容多種音頻編解碼器，包括 AAC、SBC、LDAC 和 L2HC。

耳機採用入耳式的杆狀設計，並配有硅膠耳塞。而充電盒則採用藥丸形設計。在連接方面，這款耳機支持 Bluetooth 6.0 和多設備連接。充電盒的防護等級為 IP54，而耳機本身則達到 IP57 的防護等級。

在電池壽命方面，華為聲稱 FreeBuds Pro 5 在關閉 ANC 的情況下可提供最多 8 小時的使用時間，搭配充電盒總共可達 33 小時。若開啟 ANC，耳機的使用時間則為最多 5 小時，與充電盒搭配可達 22 小時。

華為 FreeBuds Pro 5 耳機提供地球金、霜銀、雪白和天空藍四種顏色，其中天空藍版本採用素食皮革材質。這款耳機可通過華為官方中國網站購買，售價為人民幣 1,449 元（約 $205 / HK$ 1,599）。

