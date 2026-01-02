HUAWEI FreeClip 2 真無線耳機港版開箱評測！延續好戴輕身 C 型橋、雙振膜單元音樂表現升級

本月中 HUAWEI 在港發佈新作 FreeClip 2 真無線耳機，其保留易戴特色 C 型橋設計、單邊框體減重至 5.1g 更便攜，並升級採用雙振膜單元加強聲樂體驗。

開箱 HUAWEI FreeClip 2 港版丹寧藍色款，因設計關係標準方形包裝盒僅具耳機本體、充電盒及說明書等文件。充電盒採半重疊省位擺放設計，較前代體積大幅收細。

▲ 方盒包裝內附耳機、充電盒及說明書

▲ 半重疊省位擺放設計，充電盒具磁吸功能減少耳機意外掉落機會

▲ 重置鍵放在充電盒正面右側

HUAWEI FreeClip 2 耳機框體沿用前代招牌 C 型橋設計，但就成功瘦身至單邊 5.1g 重量，且聲樂部份升級至 10.8mm雙振膜驅動單元，及長達 9 小時單次播放。

▲ 耳機框體沿用前代招牌 C 型橋設計

▲ 聆聽球整合了 10.8mm 雙振膜驅動單元

▲ 耳機框體及充電盒同樣小巧便攜

配對部份實試採用 HUAWEI Pura 80 跟 OPPO FIND N5 手機，均可透過《智慧生活》App 直接配對 FreeClip 2 耳機，並能在介面顯示耳機跟充電盒剩餘電量。

▲ 經《智慧生活》App 可直接配對耳機

▲ 介面可顯示耳機及充電盒剩餘電量、設定空間音訊及操作互動模式

經 Pura 80 更能以 FreeClip 2 耳機作空間音訊、及可選 L2HC 高解析度音訊編原播放；如試播張韶涵《昔漣》能重現圓潤女聲、米津玄師《IRIS OUT》動態節拍等。

▲ 具四組預設音效模式（左）；可選音質偏好、L2HC 編碼播放及遊戲低延遲功能（右）

▲ 張韶涵《昔漣》女聲（中）貼耳聲調自然圓潤，《奧德賽》預告片（右）電影音效聲場廣度不錯

而在 Android 平台雖未必支援 L2HC 編碼，但以 Find N5 配對 FreeClip 2 耳機，仍具 AAC 編碼及遊戲低延遲功能，試玩《崩壞：星穹鐵道》聲音同步精確到位。

▲ 配對 Android 手機仍可以 AAC 編碼連接播歌

▲ 開啟遊戲低延遲實試《崩壞：星穹鐵道》手遊，聲音同步及遊戲聲效精確到位

HUAWEI FreeClip 2 真無線耳機具備丹寧藍、摩登黑及羽沙白色款，港版售價 $1,388 預計 1 月 8 日發貨，在官方網店出機可享 $100 優惠及精美贈品。

▲ HUAWEI FreeClip 2 港版具三色款選擇，建議售價 $1,388

Mobile Magazine 短評：雖然 FreeClip 2 框體僅重 5.1g，但就具單次充電達 9 小時播歌、跟升級雙擎單元更靚聲表現；留意想盡享 L2HC 美聲就要配對華為手機。