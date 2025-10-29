Huawei Mate 70 Air 海報流出，傳聞規格曝光

華為最近在中國市場推出了超薄智能手機 X70 Air，並計劃以 Edge 70 的名稱在國際上發佈，而華為的下一步則是 Mate 70 Air。據悉，Mate 70 Air 將於下個月正式亮相，並在上週被發現在一個線上清單中出現。今天，有關其設計的線下海報也被洩露，雖然照片顯示的形狀有些變形，但實際上該手機並不會像那樣彎曲。

Mate 70 Air 的厚度僅超過 6 毫米，據稱配備 6.9 吋的「1.5K」屏幕，最高可支持 16GB RAM，並擁有一顆 1/1.3 吋的主攝像頭。該手機還具備實體 SIM 卡槽，並將於發佈時運行 HarmonyOS 5.1。顏色選擇方面，Mate 70 Air 將提供黑色、白色和金色三種選擇。

廣告 廣告

以下是 Mate 70 Air 的主要規格：

參數 詳細信息 厚度 超過 6 毫米 屏幕尺寸 6.9 吋「1.5K」屏幕 RAM 最高 16GB 主攝像頭 1/1.3 吋感應器 SIM 卡槽 實體 SIM 卡槽 操作系統 HarmonyOS 5.1 顏色選擇 黑色、白色、金色

推薦閱讀