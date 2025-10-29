Huawei Mate 70 Air 海報流出，傳聞規格曝光

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
華為最近在中國市場推出了超薄智能手機 X70 Air，並計劃以 Edge 70 的名稱在國際上發佈，而華為的下一步則是 Mate 70 Air。據悉，Mate 70 Air 將於下個月正式亮相，並在上週被發現在一個線上清單中出現。今天，有關其設計的線下海報也被洩露，雖然照片顯示的形狀有些變形，但實際上該手機並不會像那樣彎曲。
Mate 70 Air 的厚度僅超過 6 毫米，據稱配備 6.9 吋的「1.5K」屏幕，最高可支持 16GB RAM，並擁有一顆 1/1.3 吋的主攝像頭。該手機還具備實體 SIM 卡槽，並將於發佈時運行 HarmonyOS 5.1。顏色選擇方面，Mate 70 Air 將提供黑色、白色和金色三種選擇。
以下是 Mate 70 Air 的主要規格：
參數
詳細信息
厚度
超過 6 毫米
屏幕尺寸
6.9 吋「1.5K」屏幕
RAM
最高 16GB
主攝像頭
1/1.3 吋感應器
SIM 卡槽
實體 SIM 卡槽
操作系統
HarmonyOS 5.1
顏色選擇
黑色、白色、金色
