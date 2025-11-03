Huawei Mate 70 Air 的攝影功能介紹

多家智能手機製造商，包括 Samsung、Tecno、Apple 和 Motorola，今年均已發佈了纖薄手機，而華為也將推出其最新款 Mate 70 Air，進一步參與這個市場。這款設備已在一個運營商的清單中洩露，最近還曝光了一張設計海報，最新的信息來自於一位小紅書用戶分享的 Mate 70 Air 實拍圖。

根據這些資料，Mate 70 Air 擁有圓角顯示屏，據傳顯示尺寸為 6.9 吋。前面可以看到一個打孔攝像頭切口，並且邊框經過圓滑處理，與側邊框融合。

Mate 70 Air 的背面設有一個圓形攝像頭島，據說包含三個感應器。根據傳聞，Mate 70 Air 將搭載 1/1.3" 類型的主感應器。這款手機的厚度預計在 6 毫米左右，並且傳聞華為將保留常規的 nanoSIM 卡，同時也支持 eSIM。

此外，Mate 70 Air 有望搭載 Kirin 9020 處理器，並配備高達 16GB RAM，預裝 HarmonyOS 5.1。這款設備將提供 obsidian 黑色、feather 白色和金絲銀 brocade 三種顏色供選擇。

以下是 Mate 70 Air 的主要規格：

規格 詳細資訊 顯示尺寸 6.9 吋 攝像頭 主感應器：1/1.3" 類型，三個感應器 厚度 約 6 毫米 SIM 卡 nanoSIM + eSIM 支持 處理器 Kirin 9020 記憶體 高達 16GB RAM 作業系統 HarmonyOS 5.1 顏色選擇 Obsidian 黑色、Feather 白色、金絲銀 brocade

