HUAWEI Mate 80系列登頂後，nova 15系列或下周官宣

文章來源：Qooah.com

今年11月，HUAWEI 推出了下半年旗艦機型 Mate 80系列，一經發售便被搶購一空。據博主 ＠定焦數碼爆料，下周 HUAWEI 將開始為 nova 15 系列機型預熱，預計12月28日前後正式發佈。

Mate 80系列十分熱銷，在 2025年第48周（11月24日至30日），獲得中國國內手機市場 27.81% 的銷售份額，遠遠高於 Apple 的 17.12% 市場份額，重回中國市場第一名。

廣告 廣告

此次的 nova 15系列會推出 nova 15、nova 15 Pro 和 nova 15 Ultra 三款機型，標準版搭載的是 Kirin 8020 處理器，Ultra 版可能搭載 Kirin 9系處理器，對標 Mate 和 Pura。

HUAWEI 在今年9月份發佈 Mate XTs 非凡大師開始，再度公佈了具體的處理器型號，這代表著中國半導體產業鏈的成熟穩定，實現了自主可控。

nova 15 系列新機很可能也會公佈具體的 Kirin 處理器型號，售價會趨於穩定，值得期待。