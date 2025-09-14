HUAWEI Mate 80系列首次超 6000mAh 電池，新麒麟新架構新鴻蒙6，性能大提升

文章來源：Qooah.com

博主 @數碼閒聊站 透露，即將推出的 HUAWEI Mate 80系列電池容量已經確認超過 6000mAh。

目前在售的 Mate 70系列電池容量最大為 5700mAh，意味著 Mate 80系列電池容量至少提升了 300mAh，將成為 Mate系列史上電池最大的機型，續航進一步提升。

除此之外，Mate 80系列將首發全新 Kirin 9030 處理器，對比上一代 Mate 70系列首發的 Kirin 9020 處理器，在架構上改善，性能大幅度的提升。

廣告 廣告

有傳言表示 HUAWEI 會在 Mate 80系列中配備散熱風扇，通過降低裝置溫度來進一步提升 Kirin 9030 處理器的穩定性，提升性能表現。

Mate 80 系列將會首發鴻蒙6，新一代系統帶來了全新的鴻蒙智能體框架，用戶使用鴻蒙系統、應用交互會發生根本改變，真正從傳統的「以用戶指令為中心」轉變為「以用戶意圖為中心」。

預計 Mate 80系列將於11月亮相，敬請期待。