HUAWEI Mate 80 全系配色、儲存容量曝光！頂配增 24+2TB 版本、Mate X7 大摺資訊同流出
預計 11 月發佈的 HUAWEI 年度重點手機 Mate 80 系列，早前有全系機型配色、跟儲存配置選擇流出。其中頂配機型將新增 24+2TB 版本，讓重視儲存空間用家徹底告別容量焦慮、同時效能表現將更出眾。
關於 HUAWEI Mate 80 容量資訊，由數碼博主「超維界」早前在微博帳號透露，其提到 Mate 80 系列最快將在 11 月中旬週末正式發佈。
據透露Mate 80 / 80 Pro 跟 Mate 80 Pro+ 及 Mate 80 RS 採用三組完全不同配色，前者標配 12+256 儲存，Pro+ 跟 RS 版標配 16+512 儲存。
文中又曝光 Mate X7 資訊，其具曜石黑、幻影紫、寰宇紅、雲錦藍及雲錦白配色，提供 12+256 / 512 / 1TB 跟 16+512 / 1TB 及 24+1TB / 2TB 等儲存選擇。
Mobile Magazine 短評：如資訊屬實，Mate 80 跟 Mate X7 配備晶片已支援 24GB RAM，在多工作業及高預載系統場合，將帶來更明顯效能提升及穩定表現。
資料來源：微博
