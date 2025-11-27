Huawei Mate 80 系列搭載 Kirin 9030 和 9030 Pro 芯片，兩者主要差異曝光

昨日，華為發佈了其 Mate 80 系列設備以及 Mate X7 可摺疊手機，所有五款設備均配備了全新的 Kirin 9030 系列芯片組。提到芯片組，是因為這款 SoC 有兩個版本——一個是 Mate 80 和部分 Mate 80 Pro 型號所搭載的普通版 Kirin 9030，另一個則專為 Mate 80 Pro（16/512GB）、Mate 80 Pro Max、Mate 80 RS Ultimate 和 Mate X7 所設計的 Pro 版本。

儘管華為並未完全公開其新芯片的規格，但用戶已在微博上分享了新的 Mate 80 型號的截圖，詳細列出了兩款芯片之間的一些硬體差異。根據截圖，Kirin 9030 Pro（左）擁有 9 核心 CPU 架構及 14 線程，而 Kirin 9030（右）則同樣具備 9 核心 CPU，但僅有 12 線程。

Kirin 9030 Pro 的主核心時脈為 2.75GHz，性能核心為 2.27GHz，而高效核心則運行於 1.72GHz。Kirin 9030 的時脈速度與 9030 Pro 相同，兩者均採用相同的 ARMv8 CPU 核心和 Maleoon 935 GPU。根據傳聞，Kirin 9030 系列很可能是使用中芯國際的 N+3 製程（6nm）製造，這與 Mate 70 系列內部的 Kirin 9100 芯片相同。

希望不久後能獲得更多有關 Kirin 9030 芯片的官方資訊，以便進一步了解這些新技術的細節。

