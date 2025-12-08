HUAWEI Mate 80 Pro 炒價加1000元，Kirin 9030 Pro 一 U 難求

文章來源：Qooah.com

手機店主 @測評小鋪 發表博文，表示近期麒麟9030 Pro 的產能供不應求，導致 Mate 80 Pro 16GB+512GB 的版本溢價 1000元(人民幣)以上，12GB+512GB 版本也有輕微溢價。

此次 HUAWEI Mate 80 Pro 機型共有兩種處理器平台，12GB RAM 搭載麒麟9030 處理器，16GB RAM 搭載麒麟9030 Pro 處理器。目前 HUAWEI Mate 80 Pro 機型缺貨，需要在華為商城需要預約搶購，官方起售價為 5999元。

HUAWEI Mate 80 Pro 機型採用全新的超可靠玄武架構設計，配備超耐摔的第二代崑崙玻璃和超耐用棉纖，耐摔能力提升20倍。此外，HUAWEI Mate 80 Pro 支援 IP68 級防塵防水和 IP69 級高溫高壓噴水。

HUAWEI Mate 80 機型創新的開發了戶外探索模式，提供最長13天的極限續航。Mate 80 Pro 進一步配備衛星通信和衛星天氣查詢，戶外活動不斷聯。

拍攝方面， HUAWEI Mate 80 Pro 前置 1300萬像素超廣角單鏡+3D深感鏡頭。後置 5000萬像素超聚光鏡頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防震，RYYB傳感器）+4000萬像素超廣角鏡頭（F2.2光圈，RYYB傳感器）+4800萬像素超聚光微距長焦鏡頭（F2.1光圈，OIS光學防震）+第二代紅楓原色鏡頭。