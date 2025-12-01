HUAWEI Mate 80 Pro Max 的 PPS 快充完勝同系機種，連接穩定不斷線!

HUAWEI Mate 80 Pro Max 作為品牌旗艦機型，在充電技術方面展現出顯著優勢。根據最新消息，這款手機支援多項創新充電協議，為用戶帶來更穩定高效的充電體驗。

微博爆料者近日對 HUAWEI Mate 80 Pro Max 進行測試時，發現其搭載特殊的充電技術。這款頂規智慧手機支援 50W PPW 快充協議，能確保充電過程保持穩定且不受干擾。

PPS（可編程電源供應）是當前智慧手機最先進的充電技術協議之一。該技術讓電源适配器與設備能夠實時互動，動態調整電壓和電流輸出。與傳統固定電壓的充電標準不同，PPS 技術可使充電器隨時提供設備所需的精確功率。

這項技術不僅能減少充電過程中的熱量產生，還能延長電池壽命，實現更快速、更高效且更安全的充電體驗。值得注意的是，此協議基於 USB Power Delivery 3.0 標準開發。

測試過程中發現，Pura 80 Pro 雖然也配備相同技術，但在高功率協議充電時，功率會從 71.5W 在數秒內下降至 26W，並導致設備自動斷開連接。相比之下，Mate 80 系列在支援高功率充電時則能保持穩定連接，這對使用者來說是個好消息。

此外，標準版 Mate 80 同樣支援相關充電協議，但部分傳輸線可能在連接時出現問題，影響充電效率。因此建議用戶優先選擇 Pro 系列機型以獲得最佳體驗。

除了 PPS 技術外，華為 Mate 80 Pro Max 還支援最新 UFCS 融合快充標準，能夠兼容各類适配器，實現無障礙的充電體驗。