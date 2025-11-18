HUAWEI Mate 80 Pro Max 爆料，搭載雙層OLED屏幕，屏幕最高標準

文章來源：Qooah.com

HUAWEI Mate 80 Pro Max 有了新爆料，該手機將搭載由維信諾、京東方等廠商提供的雙層 OLED 屏幕。這種屏幕採用 Tandem OLED 技術，其結構是在傳統單層 OLED 發光單元之上再疊加一層發光層，形成雙發光單元設計。

相比傳統 OLED 屏幕，雙層 OLED 在多個方面展現出優勢：它不僅能夠提供更高的顯示亮度，還能有效降低功耗，並大幅延長屏幕的使用壽命。此外，該技術還成功解決了單層OLED中常見的漏光問題，使顯示效果更加純淨。事實上，華為在去年發佈的 Mate 70 RS 非凡大師上已經率先應用了這項技術，不過由於成本較高，目前主要配備在定位高階的旗艦機型上。

目前，HUAWEI Mate 80系列將包含四款機型：Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max 以及 Mate 80 RS 非凡大師。特別值得關注的是，此次華為首次在命名中引入「Pro Max」版本，取代了以往的「Pro+」型號。這一改變不僅是名稱上的調整，更代表著產品定位的升級，真正體現出「Max」命名的產品內涵。