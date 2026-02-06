黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
HUAWEI Mate X7 今日正式開賣！預訂優惠延至3月8日，最低入手價HK$13,588
文章來源：Qooah.com
萬眾期待的 HUAWEI Mate X7 今日正式開賣！這款新一代摺疊旗艦不僅延續了 HUAWEI 在摺疊技術上的領先地位，更在堅固性與拍攝能力上帶來突破性升級。新機採用全新玄武摺疊架構，結合業界首創的三層複合超韌內屏結構，以及第二代玄武鋼化昆侖玻璃外屏，讓抗衝擊性提升20%、耐彎折能力提升100%，真正做到堅固耐用與輕薄設計並存。
影像系統方面，Mate X7 搭載第二代紅楓原色鏡頭，色彩還原度大幅提升43%，進光量更激增96%，有效改善偏色問題。主鏡頭配備5,000萬像素超大底感光元件及十檔可變物理光圈，長焦鏡頭則採用業界首創的緊湊型潛望式系統，實現3.5倍光學變焦，配合 Ultra HDR 影像技術，攝力直逼專業級設備。
Mate X7 配備 6.49吋外屏與 8吋內屏，雙屏均支援 1-120Hz 自適應刷新率，亮度高達 3,000nits，顯示效果極致細膩。機身重量僅 235g，展開厚度只有 4.5mm，便攜性再創新高。內置 5,600mAh 電池支援 66W 有線及 50W 無線快充，續航與效能兼備。
由於預訂反應熱烈，為回應客戶期望，HUAWEI 宣佈將預訂優惠延續至 3月8日！Mate X7 提供單一規格：16GB RAM + 512GB ROM，定價為 HK$15,988。凡預購 HUAWEI Mate X7 即送 HUAWEI MatePad 11.5 乙部 (價值：HK$1,599)；HUAWEI Freebuds 6 (價值：HK$1,099)；HUAWEI Scale 3 (價值：HK$199) ;「尊享服務」包括中國 (含港澳) 及亞太地區聯保、優先服務、郵寄維修服務 (價值HK$499)
在大鋪上可以見到，如果你對於 HUAWEI Mate X7 送的平板可以不需要，可以 HK$700 收，而 FreeBuds 6 耳機可以 HK$400 收，如果做 Trade in 主機仲可以再減 HK$1000，配合 DBS 信用卡可以再扣 HK$300。計晒優惠最後入手 HUAWEI Mate X7 僅需 HK$13,588。
