Huawei Mate X7 全球發佈，搭載 Kirin 9030 Pro 晶片及 2 億像素新攝像頭

華為 Mate X7 在中國發佈幾周後，已經正式進軍全球市場。這款摺疊手機相較於前作，帶來了幾項重要的更新，包括 IP58 和 IP59 的防塵防水等級、華為最新的 Kirin 9030 Pro 處理器、新增的長焦相機以及稍大的電池容量。

Mate X7 的顯示屏也有所擴大，配備 6.49 吋的外屏，比例為 20.4:9，以及 8 吋的主屏幕，比例為 8:7.3。兩個螢幕均為 LTPO OLED，支持 1-120Hz 的可變刷新率和 1,440Hz 的高頻 PWM 調光。外屏採用 Crystal Armour Kunlun 玻璃保護，而摺疊屏幕則更新為三層複合結構，並加入了新的保護層及 UTG 玻璃。

華為 Mate X7 的背面配備三顆相機，包括一顆 5,000 萬像素的主攝像頭，搭載 RYYB 感應器、10 檔物理可變光圈（f/1.4-4.0）以及光學防抖技術。長焦相機則升級為 5,000 萬像素，擁有更寬的 f/2.2 光圈和 3.5 倍光學變焦。剩餘的模組為 4,000 萬像素的超廣角攝像頭。此外，手機還配有兩顆 800 萬像素的自拍相機，分別位於外屏和內屏。

在規格方面，Mate X7 配備一塊 5,600mAh 的 Si-C 電池，支持 66W 有線快充和 50W 無線快充。全球版的華為 Mate X7 提供白色、黑色和紅色三種顏色選擇。

規格 參數 處理器 Kirin 9030 Pro 外屏尺寸 6.49 吋 主屏尺寸 8 吋 主攝像頭 5,000 萬像素 長焦攝像頭 5,000 萬像素 超廣角攝像頭 4,000 萬像素 自拍相機 800 萬像素 x 2 電池容量 5,600mAh 有線快充 66W 無線快充 50W 顏色選擇 白色、黑色、紅色

