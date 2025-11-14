關注

HUAWEI Mate X7 典藏版頂配將具 20GB RAM！傳加容量為提升 AI 表現、因「這理由」沒影響定價？

網傳 11 月 25 日 HUAWEI 將舉行產品發佈會，屆時除重點手機 Mate 80 系列，亦有說法指品牌將同期推出 HUAWEI Mate X7 大摺新作。

早在上月尾已有網絡說法指，是次推出華為手機頂配機型 Mate 80 RS 跟 Mate X7 典藏版，頂配除提供 1TB 儲存、尚有機會配備 20GB RAM 容量。

數碼博主「定焦數碼」較早前在微博再確認此一說法，透露 Mate X7 頂配將採用定制設計的 20GB RAM 版本，而非傳統 16GB 或 24GB RAM 容量。

爆料人回應網友關於近期 RAM 成本上漲會否影響裝置價格問題，提到 Mate X7 頂配 20GB 方案為早期已作決定，較早發出訂單避開記憶體漲價潮故問題不大。

Mobile Magazine 短評：有國內媒體猜測 Mate X7 頂配增至 20GB RAM 容量，或為了在系統運行本機 AI 演算時，能更快進行實時調動記憶體資源之故。

資料來源：微博、快科技

