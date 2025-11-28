焦點

宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯

Mobile Magazine

HUAWEI Mate X7 國際版確認 12 月 11 日發佈！時空之門設計、麒麟 9030 Pro，機身配置可能係咁？

Mobile Magazine
HUAWEI Mate X7 國際版確認 12 月 11 日發佈！時空之門設計、麒麟 9030 Pro，機身配置可能係咁？
HUAWEI Mate X7 國際版確認 12 月 11 日發佈！時空之門設計、麒麟 9030 Pro，機身配置可能係咁？

日前 HUAWEI 在國內發佈會推出多款新品，包括旗艦大摺新作 Mate X7 手機。好消息是 Mate X7 國際版較早前亦已確認發佈日期，其將在 12 月 11 日於杜拜舉行全球發佈會上正式推出。

較早前 HUAWEI 透過官方 X 帳號（@HuaweiMobile）等渠道，宣佈將於 12 月 11 日在柱拜舉行新品發佈會，宣傳圖片顯示為剛在國內推出的 Mate X7 摺屏手機。

從流出機身渲染圖可預期，國際版 HUAWEI Mate X7 將保留國行版主要配置，包括「時空之門」鏡頭組設計；運算部份亦可預期將採用最新麒麟 9030 Pro 晶片組。

廣告

至於價格配置方面，數碼博主「WHYLAB」透露 Mate X7 國際版，似乎將推出 512GB 儲存單一配置，海外售價或與前代定價策略相近、約在 1,999 歐元左右。

Mobile Magazine 短評：考慮到前代 Mate X6 港版在今年 1 月 8 日開賣，發佈會時間相近的 Mate X7 手機，亦可能採用近似銷售計劃，用家可留意後續消息。

資料來源：HUAWEI（Global）、微博

宏福苑五級大火

其他人也在看

有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸

近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
「美國製造」變中國代工？特朗普T1手機拖3個月未出貨　設計更疑抄三星

「美國製造」變中國代工？特朗普T1手機拖3個月未出貨　設計更疑抄三星

特朗普T1手機宣布三個月仍未推出，被質疑「美國製造」改口成中國代工，更疑抄襲三星設計，引發信任危機。

Yahoo財經 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！

Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！

想要體驗 Sony 強大的耳機降噪力，又覺得旗艦價位太傷荷包？ Sony WH-CH720N 今次黑五直落至半價，只需 US$88 ( 約 HK$684）就可以免運費入手，用入門價錢，就可以買到搭載與大熱 WH-1000XM5 型號同款處理晶片的降噪耳機。

Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
偽裝銀行界面、截取 WhatsApp 信息！新型 Android 木馬「Sturnus」偽裝成 Chrome APK

偽裝銀行界面、截取 WhatsApp 信息！新型 Android 木馬「Sturnus」偽裝成 Chrome APK

文章來源：Qooah.com 近日，一款名為「Sturnus」的新型銀行木馬正在網絡空間擴散，據科技媒體 Android Authority 在11月25日的報道，該惡意軟件通過誘導用戶下載並安裝惡意的 APK 檔進行傳播，一旦得逞，便會偽裝成 Google Chrome 瀏覽器等系統常見應用，並濫用 Android 系統的無障礙服務權限，實現隱蔽的操控。 安全機構 MTI Security 指出，該木馬在獲取無障礙權限後，能夠在後台執行多項危險操作，包括讀取屏幕內容、錄製屏幕畫面、記錄用戶的觸摸與鍵盤輸入，甚至能夠模擬用戶點擊和輸入行為，從而完全接管裝置控制權，而用戶對此可能毫無察覺。 更值得警惕的是，Sturnus 具備金融竊密能力。它能夠精准假冒銀行應用程式的登錄界面，通過生成高度仿真的 HTML 覆蓋層，誘騙用戶輸入帳號和密碼，進而實施網絡釣魚攻擊。此外，該木馬還能繞過 WhatsApp、Telegram 等加密通訊軟件的安全防護，通過直接截取屏幕內容的方式竊取用戶的聊天 。 該木馬還具備鎖定裝置的能力，並可獲取裝置管理員權限，從而監控鎖屏密碼輸入、阻止用戶卸載，甚至禁用ADB

Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱NordVPN 限時優惠低至 $23 月費，2 年加再送 3 個月

Black Friday黑五優惠2025︱NordVPN 限時優惠低至 $23 月費，2 年加再送 3 個月

機場WiFi太慢、國外網站被擋？NordVPN 限時 27 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$23 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜ Samsung 殿堂級電競屏幕入手時機！Odyssey OLED G9 黑五限時僅 $6,984

Black Friday黑五優惠2025｜ Samsung 殿堂級電競屏幕入手時機！Odyssey OLED G9 黑五限時僅 $6,984

Samsung Odyssey OLED G9 作為 Samsung 殿堂級超寬曲面電競屏，一直是電競玩家們夢寐以求的裝備，今次黑五限時價竟然只需 US$898（約HK$6,984）就能帶回家，而且免運費直送香港。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
為黑白影像而生｜Leica Q3 Monochrom

為黑白影像而生｜Leica Q3 Monochrom

不論置身哪個年代，攝影器材如何進步，黑白攝影仍然有其獨特的魅力所在。正因如此，Leica於2012年發表首部專為拍攝黑白影像而設的Leica M數碼型號Leica Monochrom，其後更將概念延伸至全片幅數碼相機Leica Q系列。Leica藉著今年是首部量產型135菲林相機Leica I面世100周年，早前不但推出了Leica M EV1，亦帶來Q系列第二部黑白型號：Leica Q3 Monochrom。

men's uno HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,640 入手 iPhone 17 最佳拍檔

Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,640 入手 iPhone 17 最佳拍檔

兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前

【中環解密】阿里千問打造桌面AI助理

阿里巴巴（09988）旗下AI助手「千問」加速覆蓋不同場景，與全新的夸克AI瀏覽器深度融合，冀打造「桌面級智能助理」。融合千問後，夸克AI瀏覽器全面升級，用戶毋須切換應用或標籤頁，可隨時在桌面喚起千問，實現「邊瀏覽邊對話、邊看邊總結、即問即答」的流暢交互。 深度融合夸克瀏覽器 用戶只需下載或更新夸克AI瀏覽器，舉例說，千問能夠讀屏，用戶毋須複製、截圖、上傳資料，針對屏幕內容可以直接提問對話。用戶在瀏覽網頁、文檔時，千問也能同步作總結、翻譯等。 據內地傳媒引述接近項目的人士報道，夸克AI瀏覽器在電腦上的安裝量達1.1億次，而瀏覽器作為電腦核心入口，幾乎涵蓋用戶獲取資訊與執行任務的所有場景，意味AI助手有巨大發揮空間。

信報財經新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$2,180 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港

Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$2,180 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港

Black Friday Week 期間，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器又回歸了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前

金山科技(00040)旗下 KEF 首度與華為達成合作協議

金山科技(00040.HK)今天宣佈，旗下高階音響品牌 KEF 與華為達成合作協議─ KEF 成為華為 HUAWEI HiPlay 高保真無線傳輸技術的首批合作音響品牌。預計自2026年首季，包括 KEF LS 無線系列在內的 KEF 全線產品，通過升級系統，將可無縫接入 HUAWEI HiPlay。屆時，用戶可通過華為手機、平板等鴻蒙操作系統6.0或以上設備，將串流媒體平台上的高解析度音樂一鍵投播至 KEF 音響系統，享受穩定、便捷且保真的無線聆聽體驗。(BC)

infocast ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!

HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!

文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景

Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前

Counterpoint Research:若不計蘋果 雙11智能手機銷售跌5%

市場研究機構Counterpoint Research指出，在內地「雙11」購物節期間，蘋果iPhone的強勁需求推動智能手機銷售的增長；其中iPhone 17的銷售尤為強勁。若不包括蘋果，「雙11」智能手機銷售總體下降5%。蘋果在為期一個月的活動中佔所有智能手機銷售的26%，各品牌總銷量按年增長3%。小米手機以17%的銷售份額位居第二，但由於小米17系列的推出時間較早，其銷售較去年同期有所下降。華為則在主要品牌中跌幅最大，其銷售份額從去年的17%降至13%。(CW)

infocast ・ 23 小時前
香港宏福苑大火增至128死　約有200人下落不明

香港宏福苑大火增至128死　約有200人下落不明

（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。

法新社 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求

大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求

保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。

Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

宏福苑五級火｜返工兩周即辭職　前保安經理：消防警報系統屢被關　曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo

大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
失聯者家屬透過相片認屍　場外多人守候　有人哭成淚人需攙扶離去

失聯者家屬透過相片認屍　場外多人守候　有人哭成淚人需攙扶離去

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開

on.cc 東網 ・ 7 小時前