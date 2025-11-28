HUAWEI Mate X7 國際版確認 12 月 11 日發佈！時空之門設計、麒麟 9030 Pro，機身配置可能係咁？

日前 HUAWEI 在國內發佈會推出多款新品，包括旗艦大摺新作 Mate X7 手機。好消息是 Mate X7 國際版較早前亦已確認發佈日期，其將在 12 月 11 日於杜拜舉行全球發佈會上正式推出。

較早前 HUAWEI 透過官方 X 帳號（@HuaweiMobile）等渠道，宣佈將於 12 月 11 日在柱拜舉行新品發佈會，宣傳圖片顯示為剛在國內推出的 Mate X7 摺屏手機。

從流出機身渲染圖可預期，國際版 HUAWEI Mate X7 將保留國行版主要配置，包括「時空之門」鏡頭組設計；運算部份亦可預期將採用最新麒麟 9030 Pro 晶片組。

至於價格配置方面，數碼博主「WHYLAB」透露 Mate X7 國際版，似乎將推出 512GB 儲存單一配置，海外售價或與前代定價策略相近、約在 1,999 歐元左右。

Mobile Magazine 短評：考慮到前代 Mate X6 港版在今年 1 月 8 日開賣，發佈會時間相近的 Mate X7 手機，亦可能採用近似銷售計劃，用家可留意後續消息。

資料來源：HUAWEI（Global）、微博