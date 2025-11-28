宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
HUAWEI Mate X7 國際版確認 12 月 11 日發佈！時空之門設計、麒麟 9030 Pro，機身配置可能係咁？
日前 HUAWEI 在國內發佈會推出多款新品，包括旗艦大摺新作 Mate X7 手機。好消息是 Mate X7 國際版較早前亦已確認發佈日期，其將在 12 月 11 日於杜拜舉行全球發佈會上正式推出。
較早前 HUAWEI 透過官方 X 帳號（@HuaweiMobile）等渠道，宣佈將於 12 月 11 日在柱拜舉行新品發佈會，宣傳圖片顯示為剛在國內推出的 Mate X7 摺屏手機。
從流出機身渲染圖可預期，國際版 HUAWEI Mate X7 將保留國行版主要配置，包括「時空之門」鏡頭組設計；運算部份亦可預期將採用最新麒麟 9030 Pro 晶片組。
至於價格配置方面，數碼博主「WHYLAB」透露 Mate X7 國際版，似乎將推出 512GB 儲存單一配置，海外售價或與前代定價策略相近、約在 1,999 歐元左右。
Mobile Magazine 短評：考慮到前代 Mate X6 港版在今年 1 月 8 日開賣，發佈會時間相近的 Mate X7 手機，亦可能採用近似銷售計劃，用家可留意後續消息。
資料來源：HUAWEI（Global）、微博
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 7 小時前