Huawei Mate X7 將於 12 月 11 日在杜拜國際發佈，進軍海外市場

華為 Mate X7 於昨日在中國發佈，並計劃於 12 月 11 日在國際市場上首度亮相。華為透過 Instagram 發布消息，宣佈將於阿聯酋杜拜舉辦一場「旗艦產品發佈會」，在會上將介紹 Mate X7 供國際市場使用。

儘管華為尚未列出具體的國家名單，但在撰寫本文時，華為阿聯酋和沙烏地阿拉伯的分支機構是目前唯一在其網站上推廣此次發佈的，所以可以合理推測，這兩個地區將成為首批獲得 Mate X7 的國際市場。

華為 Mate X7 搭載 Kirin 9030 Pro SoC，運行 HarmonyOS 6，內置 5,525 毫安時電池，並配備兩個顯示屏——一個 8 吋可摺疊屏幕和一個 6.49 吋的外屏。這款智能手機還設有五個攝像頭，其中後置配置為三攝系統，包括一個 5,000 萬像素主攝、一個 5,000 萬像素潛望式長焦鏡頭和一個 4,000 萬像素超廣角鏡頭。其他兩個攝像頭則為 800 萬像素自拍鏡頭。

欲了解更多有關華為 Mate X7 的消息，請參閱我們的報導。

規格 詳細資訊 處理器 Kirin 9030 Pro SoC 操作系統 HarmonyOS 6 電池容量 5,525 毫安時 顯示屏 8 吋可摺疊屏幕、6.49 吋外屏 後置攝像頭 5,000 萬像素主攝、5,000 萬像素潛望式長焦、4,000 萬像素超廣角 前置攝像頭 800 萬像素 價格 $ 1,500 / 約 HK$ 11,700

