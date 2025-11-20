Trip.com酒店減$500、機票減$200
HUAWEI Mate X7 摺屏開放預訂，玄武機身五色登場!
華為全新摺疊旗艦 Mate X7 系列今日正式於官方商城 VMall 展開預訂。此次推出的機型包括標準版與收藏版，共提供五種配色選擇，並配備多種記憶體與儲存組合。
HUAWEI Mate X7 摺疊手機，在外觀設計有別於過往的圓形鏡頭模組，新機採用獨特的星鑽設計框架，呈現更具現代感的視覺效果。機身同時採用玄武結構設計，官方聲稱能有效提升機身強度，抵抗日常使用中的撞擊與磨損。
目前華為官方商城已開放 Mate X7 系列預訂，提供五款配色選擇，包括曜石黑、雲彩藍、雲彩白、寰宇紅，以及幻影紫。
在規格配置方面，標準版 Mate X7 提供 12GB + 256GB 與 12GB + 512GB 兩種版本；而收藏版則配備 16GB + 512GB 與 16GB + 1TB 兩種更高階的儲存組合。
有意預訂的消費者現可透過華為官方商城進行登記，需支付 1000 人民幣作為預訂定金，即可享有優先發貨權益。此外，預訂用戶還可獲得商城積分回贈，用於後續消費抵扣。最終付款日期定於 11 月 2 5日，預計首批訂單將於 11 月 28 日起陸續出貨。
HUAWEI Mate X7 除了在外觀設計與機身結構上有所提升外，同時搭載旗艦級 Kirin 處理器與第二代多光譜相機系統。更多關於這款摺疊新機的詳細資訊，預計將於近日正式公佈。
