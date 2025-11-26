HUAWEI Mate X7 旗艦大摺正式登場！全新麒麟 9030 Pro 晶片、50MP 可調光圈 OIS 主鏡

HUAWEI 國內新品發佈會，除推出 Mate 80 系列手機、旗艦大摺亦有新作 HUAWEI Mate X7 正式登場。其配備新代麒麟 9030 Pro 晶片、50MP F1.49-F4.0 十級可調光圈 RYYB 陣列 OIS 主鏡，整體表現更強勁。

HUAWEI Mate X7 具雲錦白、雲錦藍、曜石黑、幻影紫及招牌寰宇紅共五色款，提供 12+256 跟 12+512 配置，售 12,999 人民幣（約港幣 $14,230）起。

HUAWEI Mate X7 典藏版提供標準版相同五色，具 16+512 及 16+1TB 儲存款式，售價 14,999 人民幣（約港幣 $16,420）起，全系均附旋轉支架保護殼。

此外 HUAWEI Mate X7 典藏版尚具手寫筆套裝，具雲錦白跟寰宇紅雙色款，配備達 20GB RAM 跟 1TB 儲存，售價 17,599 人民幣（約港幣 $19,270）。

HUAWEI Mate X7 配備 8 吋主屏跟 6.49 吋外屏，內外屏均支援 1-120Hz LTPO 動態更新率；硬件部份裝置採用全新麒麟 9030 Pro 晶片、跟 5,600mAh 電池。

Mate X7 攝影由二代紅楓原色鏡頭，以及 50MP F1.49-F4.0 十級可調光圈 OIS 主鏡、50MP OIS 長焦微距跟 40MP 廣角鏡組成，三組鏡頭均支援 RYYB 陣列。

Mobile Magazine 短評：雖 Mate X7 在效能及攝影表現獲得巨大提升，但就仍將機身維持在 238g 不錯水平、亦具 5,600mAh 電池，性能跟設計平衡良好。

資料來源：HUAWEI（中國）