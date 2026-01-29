HUAWEI Mate X7 評測 :纖薄與影像兼備 Krirn 9030 Pro 效能與紅楓影像實力全解析!

華為在摺疊機市場的地位一直穩如泰山，而最新推出的 HUAWEI Mate X7 更是將這份優勢進一步擴大。作為 Mate X6 的接班人，Mate X7 並非單純的小修小補，而是從機身耐用度、螢幕素質到處理器核心，都進行了全方位的有感升級。這次我們深入測試這部搭載全新 Kirin 處理器的摺疊旗艦，看看它在實際使用中是否真的能超越前作。

外型設計與極致纖薄體驗

▲摺疊後僅為 9.5mm

初上手 Mate X7，最直觀的感受是它的輕盈與紮實。即便摺疊屏結構複雜，華為依然將厚度壓制在 4.5mm（展開時）及 9.5mm（摺疊後），重量僅約 236g，手感與一般大螢幕直板機相差無幾。

廣告 廣告

機身採用了全新的玄武水滴鉸鏈，不僅讓摺痕在視覺上更不明顯，還提升了開合的順滑度。特別值得一提的是，這次 Mate X7 引入了 IP58/IP59 級別的防護，具備對高溫高壓水流的抵抗力，在摺疊機中實屬罕見。

▲HUAWEI Mate X7 提供了多種配色選擇，包括寰宇紅、雲錦白及曜石黑。

▲ 屏幕開孔前鏡提供兩枚800萬像鏡頭輸出，分別設在外屏上方及內屏右上方。

▲ 機底設有 Type C 充電接口、揚聲器及設有 Nano SIM 卡槽。

▲機身的右側，就設有附設指紋識別的電源鍵及音量鍵

螢幕表現與視覺震撼

▲ 8 吋的 LTPO OLED 內屏(2210 x 2416)，峰值亮度達到 2500nits

▲外屏則是一塊 6.49 吋 螢幕，，亮度更是高達 3000nits

Mate X7 配備了 8 吋的 LTPO OLED 內屏(2210 x 2416)，峰值亮度達到 2500nits；外屏則是一塊 6.49 吋螢幕，亮度更是高達 3000nits。兩塊螢幕均支援 1-120Hz 自適應刷新率及 1440Hz PWM 調光技術。在實際測試中，無論是烈日下的戶外閱讀，還是夜間的低亮度操作，螢幕色彩表現都極為細膩穩定，HDR 影片的動態範圍與陰影細節也表現得淋漓盡致。

▲HUAWEI Mate X7 預裝了 EMUI 15 系統，而 512GB 版本容量扣除 EMUI 15後，用戶仍有約 464GB 空間可使用，相信這個容量滿足到大部份用家的要求。

▲續航表現同樣令人驚喜。Mate X7 內置 5600mAh 大容量電池，支援 66W 有線快充與 50W 無線快充。以日常中度使用強度來看，撐過完整的一天完全沒有壓力。

▲介面的左方設有應用快捷鍵，用戶可自行定置快捷鍵的應用程式。

▲HUAWEI Mate X7 配備「全景多窗」功能，可同時開啟三個應用程式，並以全屏模式運行及相互切換。

▲HUAWEI Mate X7 支援北斗及天通衛星直連服務，現時香港用戶，可透過電訊商的衛星服務計劃撥出衛星電話。

▲對於港人用家最關心的 Google 應用問題，目前透過安裝 “MicroG” 後就可以登入 Google 帳戶，基本上 Google Map、Gmail、Google Photo、Google Drive、Google Chrome、YouTube 及 WhatsApp Google 帳戶備份都可以正常使用，解決了後顧之憂。

處理器效能與散熱優化

效能核心是本次升級的重頭戲。Mate X7 搭載了全新 Kirin 9030 Pro 處理器，採用 6nm 工藝製程。雖然在極限跑分上與美系頂級晶片仍有細微差距，但在鴻蒙系統（HarmonyOS）的深度優化下，介面流暢度極高。華為這次特別加強了散熱設計，內建 3550mm² 的超大 VC 液冷系統搭配石墨烯材料，即使長時間運行大型遊戲或處理多工作業，機身溫度也維持在合理的範圍內，避免了過往摺疊機容易出現的熱降頻問題。

影像系統：第二代紅楓影像的威力

相機規格方面，Mate X7 搭載了由 5000 萬像素主鏡（支援 F1.4-F4.0 可變光圈）、5000 萬像素超廣角及 5000 萬像素潛望式長焦組成的三攝系統。配合第二代紅楓影像技術與多光譜感測器，成像色彩還原度大幅提升。尤其在光線複雜的場景下，RYYB 感光陣列帶來的高進光量讓暗部細節非常豐富。長焦鏡頭支援 3.5 倍光學變焦及優秀的微距功能，不論是遠攝風景還是近拍細節，都能拍出層次感十足的照片。

▲ 大光圈跟超級微距等模式均置於「更多」分頁中

HUAWEI Mate X7 相片試拍：

總結

HUAWEI Mate X7 是一部非常均衡的摺疊旗艦。它在保持輕薄手感的同時，並沒有在相機、電池或耐用度上做出任何妥協。但憑藉著頂級的顯示效果、優異的攝錄實力以及穩定高效的系統體驗，Mate X7 無疑是目前市場上最值得入手的摺疊手機之一。對於追求科技感與商務效率的用戶來說，這部手機絕對是目前摺疊機領域的指標性作品。