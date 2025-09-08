HUAWEI Mate XTs 三摺屏強勢升級！對比上代 Mate XT 究竟贏幾多？

作為首個推出三折屏幕手機的品牌，HUAWEI 近年持續精進此形態產品。繼首代 Mate XT 以獨特形態推出市場後，最新推出的 Mate XTs 更以全方位升級展現技術實力。究竟這兩代三折旗艦有何關鍵差異？

在外觀設計上，Mate XTs 延續了前代的整體輪廓，但細節處可見匠心獨運。機背新增的平行幾何線條浮雕設計，不僅賦予手機向上的動勢意象，更彰顯出 HUAWEI 對工藝美學的極致追求。

此外，廠商特別為 Mate XTs 推出「雅紫」與「純白」兩款新色，為消費者帶來更優雅高級的視覺體驗。

核心性能方面，Mate XTs 實現了顯著躍升。有別於 Mate XT 採用的 Kirin 9010 晶片，新作升級為 Kirin 9020 5G 處理器。從核心架構來看，Kirin 9020 採用 2 x 2.5GHz + 6 x 2.15GHz + 4 x 1.6GHz 的配置，相較前代的 2 x 2.3GHz + 6 x 2.18GHz + 4 x 1.55GHz，整體性能提升達 36% 以上，為多任務處理與大型應用提供更流暢的運行體驗。

攝影系統同樣迎來重要升級。Mate XT 配備 5000 萬像素主鏡頭 + 1200 萬像素超廣角 + 1200 萬像素潛望式長焦的三攝組合，而 Mate XTs 則進一步升級超廣角鏡頭至 4000 萬像素，並擴大取景範圍與對焦能力。更值得關注的是，Mate XTs 創新性地加入四鏡頭設計，新增 150 萬像素多光譜傳感器，能捕捉更豐富的色彩資訊，使成像表現更加真實鮮明。

價格策略方面，Mate XTs 展現出極高競爭力。其起售價為 17,999 人民幣，較前代 Mate XT 的 19,999 人民幣更為親民，讓消費者能以更實惠的價格體驗頂級三折屏科技。

綜合來看，HUAWEI Mate XTs 在處理器性能、攝影系統與價格定位等方面均實現顯著提升，這些升級足以讓它在日益激烈的折疊屏市場中脫穎而出。若您正考慮入手三折屏手機，會如何選擇呢？