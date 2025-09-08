焦點

八號信號至少維持至早上 11 時

Mobile Magazine

HUAWEI Mate XTs 三摺屏強勢升級！對比上代 Mate XT 究竟贏幾多？

Mobile Magazine
更新時間
HUAWEI Mate XTs 三摺屏強勢升級！對比上代 Mate XT 究竟贏幾多？
HUAWEI Mate XTs 三摺屏強勢升級！對比上代 Mate XT 究竟贏幾多？

作為首個推出三折屏幕手機的品牌，HUAWEI 近年持續精進此形態產品。繼首代 Mate XT 以獨特形態推出市場後，最新推出的 Mate XTs 更以全方位升級展現技術實力。究竟這兩代三折旗艦有何關鍵差異？

在外觀設計上，Mate XTs 延續了前代的整體輪廓，但細節處可見匠心獨運。機背新增的平行幾何線條浮雕設計，不僅賦予手機向上的動勢意象，更彰顯出 HUAWEI 對工藝美學的極致追求。

此外，廠商特別為 Mate XTs 推出「雅紫」與「純白」兩款新色，為消費者帶來更優雅高級的視覺體驗。

核心性能方面，Mate XTs 實現了顯著躍升。有別於 Mate XT 採用的 Kirin 9010 晶片，新作升級為 Kirin 9020 5G 處理器。從核心架構來看，Kirin 9020 採用 2 x 2.5GHz + 6 x 2.15GHz + 4 x 1.6GHz 的配置，相較前代的 2 x 2.3GHz + 6 x 2.18GHz + 4 x 1.55GHz，整體性能提升達 36% 以上，為多任務處理與大型應用提供更流暢的運行體驗。

攝影系統同樣迎來重要升級。Mate XT 配備 5000 萬像素主鏡頭 + 1200 萬像素超廣角 + 1200 萬像素潛望式長焦的三攝組合，而 Mate XTs 則進一步升級超廣角鏡頭至 4000 萬像素，並擴大取景範圍與對焦能力。更值得關注的是，Mate XTs 創新性地加入四鏡頭設計，新增 150 萬像素多光譜傳感器，能捕捉更豐富的色彩資訊，使成像表現更加真實鮮明。

價格策略方面，Mate XTs 展現出極高競爭力。其起售價為 17,999 人民幣，較前代 Mate XT 的 19,999 人民幣更為親民，讓消費者能以更實惠的價格體驗頂級三折屏科技。

綜合來看，HUAWEI Mate XTs 在處理器性能、攝影系統與價格定位等方面均實現顯著提升，這些升級足以讓它在日益激烈的折疊屏市場中脫穎而出。若您正考慮入手三折屏手機，會如何選擇呢？

其他人也在看

Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯

Google 強化 Circle to search 功能，現在可一邊瀏覽一邊翻譯

最近 Google 強化了 Circle to search 功能，現在搜尋功能不再只支援靜態畫面，而是可一邊瀏覽一邊翻譯，令 Circle to search 實用性再提升。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」　「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！

美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。

鉅亨網 ・ 1 天前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。

信報財經新聞 ・ 6 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！

Yahoo Food ・ 1 天前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明

工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明

近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...

BossMind ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰

長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰

香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。

Yahoo 地產 ・ 2 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機　與妻兒一家團聚　新屋環境曝光

張致恒踏實做搬運工現轉機　與妻兒一家團聚　新屋環境曝光

近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭

日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。

鉅亨網 ・ 15 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！

大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！

中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化

【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。

Bloomberg ・ 21 小時前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」

紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」

《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。

鉅亨網 ・ 1 天前
黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

黃澤鋒陳麗麗細女出世乳名「小貴妃」 小黃妃升呢做家姐甜笑望妹妹

陳麗麗post出多張生產前後嘅照片，早前剛剛升小學嘅大女小黃妃（黃熙恩）相當乖巧，媽媽生產前就錫錫肚肚

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

業績勁升股價反跌 蜜雪冰城緣何遭冷待？

分析師稱，隨著外賣平台承諾縮減折扣與代金券力度，這家新式茶飲龍頭企業的營收及利潤雙增態勢恐難以為繼。

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐

香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！

Yahoo Food ・ 1 天前
金缸經｜美團，你好像沒有完全反內捲哦

金缸經｜美團，你好像沒有完全反內捲哦

美團自從公佈2025年中期業績後，股價馬上跌逾12%，之後更不斷尋底，市場主要詬病公司第二季經營溢利按年急跌9...

BossMind ・ 2 天前
月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅

月餅2025｜康得思酒店明閣月餅突發買一送一！每盒低至$204入手迷你流心奶黃月餅/迷你錦繡月餅

中秋佳節將至，還未入手月餅的你，就一定要留意！今次香港康得思酒店明閣推出的月餅系列備受矚目，其中迷你錦繡月餅拼盒（六件裝）及迷你流心奶黃月餅（六件裝）推出「恒生客戶尊享」買一送一，只要輸入優惠碼【HASEMOONCMC】，折後最平每盒$204，非常抵買！大家立即上Klook入手優惠！

Yahoo Food ・ 1 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法

中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法

中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。

Bloomberg ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）

最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）

Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！

YAHOO著數 ・ 2 天前
貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。

鉅亨網 ・ 2 小時前