Huawei Mate XTs 新色彩即將發佈，預訂服務已啟動

華為 Mate XTs 三折智能手機計劃於 9 月 4 日在中國發佈。在發佈前，華為已在線上分享了一些預告，展示了這款可折疊手機並確認了一些新細節。

與去年的 Mate XT（提供紅色或黑色選擇）相比，Mate XTs 在兩種新顏色上進行了預告，分別為新紫色和白色。預告中還透露 Mate XTs 將支持觸控筆輸入。

同時，Mate XTs 也可以通過華為官方網店進行預訂。網店的清單確認了四種顏色選擇，包括深黑色、白色、木槿紫和瑞紅。

根據網店信息，這款即將推出的可折疊手機將有以下幾個版本可供選擇：

版本 RAM 存儲 價格 16GB/256GB 16GB 256GB $ 1,538 / 約 HK$ 11,997 12GB/512GB 12GB 512GB $ 1,923 / 約 HK$ 15,000 16GB/1TB 16GB 1TB $ 2,462 / 約 HK$ 19,197

據傳言，華為 Mate XTs 將搭載 Kirin 9020 SoC，可能提供衛星連接功能。預計其後置相機將有所改進，價格也可能與其前身相同。

有關華為即將推出的三折手機的更多細節，應會在接下來幾天內揭曉。

