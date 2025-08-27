Huawei Mate XTs 發佈日期確定

華為即將發佈其第二款三折式智能手機 Mate XTs，預計於 9 月 4 日北京時間下午 2:30（UTC 時間上午 6:30）登場，將接替去年的 Mate XT。

華為消費者業務集團 CEO 余承東分享了一段短片預告，影片中他手持一支觸控筆在主屏幕上操作。影片中設備呈現出全新的白色外觀，搭配金色細節，大小似乎與前一代相似。

根據此前的傳聞，Mate XTs 將配備升級的芯片組，極有可能是具備衛星連接的 Kirin 9020。此外，還預計搭載新的 5,000 萬像素主攝像頭，並具備可變光圈，還有更新版的潛望式長焦鏡頭。

關於顯示屏和電池容量，預計將保持不變。據悉，Mate XTs 在中國的售價將與前一代持平，定為人民幣 20,000 元（約 $2,800 / 約 HK$ 21,840）。

推薦閱讀