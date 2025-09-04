HUAWEI Mate XTs 發佈，獨佔三摺疊市場，軟硬都全面提升

文章來源：Qooah.com

今天下午 HUAWEI 舉辦了 HUAWEI Mate XTs 非凡大師及全場景新品的發佈會，HUAWEI 正式推出了第二款三摺疊手機 HUAWEI Mate XTs 非凡大師，售價 17999元(人民幣。下同)起，HUAWEI Mate XTs 非凡大師於9月5日 18:08開啓預售，9月12日1 0:08 正式售賣。

各個版本價格如下：

16+256GB 版本 17999元；

16+512GB 版本 19999元；

16+1TB 版本 21999元；

手寫筆套裝（16+1TB）22499元，此版本9月16日開售，顏色僅有玄黑和皓白。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師採用天工鉸鏈系統，雙軌聯動設計，外摺轉軸強度提升23%，內摺轉軸強度提升16%。

採用了航天級特種鋼，材料強度能到 2400MPa，具有極強的抗拉伸能力。

鉸鏈組裝超精密，內外摺疊組裝精度能到0.1°。

最薄的屏幕厚度僅有 0.02mm，三摺最大屏具備雙重抗衝，屏幕的抗衝擊力提升了30%，採用軸區八重緩衝結構，軸區抗衝擊能力提升35%。

關於外觀，HUAWEI Mate XTs 非凡大師使用了全新非凡大師家族徽標，設計採用經典的中軸對稱，鏡頭為八角傳奇星鑽，背面物料為皮質，採用了全新的壓紋設計。

顏色有皓白、槿紫、玄黑、瑞紅四款可選。

關於規格，HUAWEI Mate XTs 非凡大師採用了 Kirin 9020 處理器，使得性能得到了 36%的提升。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師搭載了 5600mAh 矽碳負極電池，續航時間比上一代提升了1小時，另外還支援 66W 有線快充、50W 無線快充、7.5W 無線反向充電。

關於屏幕，HUAWEI Mate XTs 非凡大師搭載了一塊 10.2吋 2232×3184 的京東方 OLED 三摺屏（單屏為 6.4吋2232×1008，雙屏為 7.9吋 2232×2048），黃金大屏比例為16：11，支援 1-1800nits 自適應亮度調節、1-90Hz LTPO 自適應刷新、240Hz 觸控採樣率、1440Hz 高頻 PWM 調光、10.7 億色、P3 廣色域等。HUAWEI Mate XTs 運用了 COE 像素超透光技術，能夠使功耗下降 13%；採用了自適應分區顯示技術，能夠使功耗下降 19%。

關於影像，HUAWEI Mate XTs 非凡大師前置鏡頭為 800萬像素，後置四顆鏡頭分別是：150萬多光譜通道的紅楓原色鏡頭（色彩還原度提升 120%）、5000萬像素的 RYYB 傳感器超光變鏡頭（F1.4-F4.0 十檔物理可變光圈，OIS 光學防抖）、4000萬像素的 RYYB 傳感器超廣角鏡頭（F2.2 光圈，支援2.5cm微距）、1200萬像素的 RYYB 傳感器潛望式長焦鏡頭（5.5 倍光學變焦、OIS 光學防抖）。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師搭載了第八代 ISP，實時數據處理能夠提升 200%。

AI 色彩引擎能夠提升 120%，AI 影片降噪能夠提升 100%，AI 實時 HDR 能夠提升 33%。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師採用 HarmonyOS 5.1 系統，支援三屏桌面、防窺保護提醒、美學構圖壁紙、隔空傳送一抓傳文件、AI 出行規劃、AI 連續翻譯、AI 小藝知識庫等功能。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師支援三分屏，屬於業界首次將 PC 版辦公軟件 WPS 軟件、PC 級多窗交互，PC 版金融軟件東方財富、PC 版繪圖軟件萬興腦圖、萬興圖示均裝入手機的產品。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師支援天通衛星通信、第二代靈犀通信，是業界首個接入中國地震局數據的手機，可以實時聯通全國 1.5萬個專業地震觀察站點，能夠做到全國重點地區的秒級地震預警，提升地震預警能力。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師支援 HUAWEI M-Pen 3，可以進行全屏批注、分屏摘錄、提筆速記、隔空演示等功能。HUAWEI Mate XTs 非凡大師還支援星閃摺疊鍵盤，鍵盤特點是整個鍵盤表面就是觸控板。

配件價格如下：

智能視窗旋轉支架保護套 999元

旋轉支架保護殼 599元

HUAWEI M-Pen3 599元