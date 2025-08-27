HUAWEI Mate XTs 確認 9月4日發佈，HUAWEI 獨佔中國摺機市場 75％

文章來源：Qooah.com

Apple 官宣 iPhone 17 系列發佈會在9月10日召開。HUAWEI 隨後官宣 HUAWEI Mate XTs 非凡大師及全場景新品發佈會在9月4日召開。

此次 HUAWEI Mate XTs 非凡大師，不是流傳的 Mate XT2 非凡大師類似命名，有可能是在上一代的基礎上進行了常規升級。值得一提的是，在預熱視頻中可以看到余承東在 HUAWEI Mate XTs 非凡大師時用手寫筆進行操作，預計支援側邊吸附收納，這是上一代沒有宣傳的使用場景。

外觀方面，HUAWEI Mate XTs 非凡大師基本沒有大改動，後置鏡頭模組仍為傳奇星鑽設計，有白色配色版本。

HUAWEI 作為目前市面上絕對的摺疊屏王者，去年發佈的第一代三摺疊屏手機 HUAWEI Mate XT 非凡大師，開售既售罄，一機難求，目前出貨達數十萬台。

據 IDC 最新公佈的【中國前五大摺疊屏手機廠商市場份額，23H1-25H1】數據，得知 HUAWEI 摺疊屏市場份額處於高速增長，從2023年上半年的35%到2025年上半年的75%，已經擁有摺疊屏市場的絕對統治力。HUAWEI 摺疊屏機型累計出貨已經突破1000萬台。