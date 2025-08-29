HUAWEI Mate XTs 預約開始，楊冪擔代言，太奢華

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 終端官方微博釋出預熱宣傳片，演員楊冪手持全新三摺疊屏手機 HUAWEI Mate XTs 非凡大師出鏡，這款備受關注的新品於當日 10:08 正式開啓預約，計劃在 9 月 4 日 14:30 亮相，並於同日 18:00 開啓全款預售。

外觀設計上，HUAWEI Mate XTs 非凡大師採用辨識度極高的八邊形鏡頭模組，配色方案豐富多元，除經典的玄黑、瑞紅外，新增皓白與槿紫兩種清新色調，滿足不同用戶審美需求。存儲版本提供 16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB 三種選擇，目前 16GB+1TB 皓白版本暫未公佈具體報價。

後置四顆鏡頭涵蓋廣角主鏡、超廣角、潛望長焦，還首次引入全新紅楓原色鏡頭。這顆源自去年 HUAWEI Mate 70 系列首發的多光譜傳感器，能增加顏色通道數、感知更多波段光線，精准捕捉環境光譜，為其他鏡頭提供真實色彩輸入，在複雜環境光與大面積純色場景下，可實現「所見即所得」的成像效果。

HUAWEI Mate XTs 非凡大師支援手寫筆功能，處理器升級為 Kirin 9020，性能表現值得期待。目前，用戶可通過 HUAWEI 商城及授權電商平台參與預約，搶佔這款三摺疊屏旗艦新品的首批入手資格。