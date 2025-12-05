關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

HUAWEI MatePad 11.5 2025 評測：入門價錢換取 PC 級生產力體驗

HUAWEI MatePad 11.5 2025 評測：入門價錢換取 PC 級生產力體驗
HUAWEI MatePad 11.5 2025 評測：入門價錢換取 PC 級生產力體驗

對於經常使用平板電腦處理文書工作的用家來說，一直期待能有更接近電腦操作介面的體驗。HUAWEI 最新推出的 MatePad 11.5 2025 正好回應這類用家的需求，以入門級價錢提供全面的類 PC 操作感受，讓用家在外出工作時，可以輕鬆攜帶，無需負擔沉重且體積較大的筆記型電腦。

輕巧機身配備高容量電池

儘管功能豐富，HUAWEI MatePad 11.5 2025 的機身厚度僅為 6.1mm，重量約 515g。即使連接鍵盤使用，總重量亦僅約 950g 左右，低於 1kg 的重量讓用家易於攜帶外出使用。平板內置 10,000mAh 電池，提供足夠的續航力，減少用家對電量不足的憂慮。

▲機身厚度僅為 6.1mm

▲屏幕上方設有800萬像105度視角超廣角鏡頭

▲今次試玩是太空灰配色

▲機背就搭載1300 萬像主鏡頭

▲機身兩側都設有雙揚聲器

顯示效果出色 操作流暢順滑

HUAWEI MatePad 11.5 2025 配備 11.5 吋屏幕 (2456 x 1600)，畫面顯示清晰細膩。高達 120Hz 的屏幕刷新率，使滾動頁面及切換應用時更加流暢，操作體驗更為舒適。

▲11.5 吋屏幕 3:2 顯示比例用來瀏覽網頁、觀看影片或是進行線上學習最為適合。

▲ HUAWEI MatePad 11.5 2025 支援 YouTube 4K 播放

預載 PC 級 WPS Office 提升文書處理效率

▲在系統介面上，MatePad Pro 11.5 搭載了全新的 Harmony OS 4.3，並可以與其他 HUAWEI 設備互聯互通。例如於手機上拍片及影相，可即秒於平板上觀看等。

▲此外，MatePad Pro 11.5， 用家只要安裝 “MicroG” 後就可以登入 Google 帳戶，基本上 Google Map、Gmail、Google Photo、Google Drive、Google Chrome、YouTube 及 WhatsApp Google 帳戶備份都可以正常使用。

▲支援浮動多視窗功能，實現多任務操作。

許多用家在使用平板處理文件時，往往因操作介面與電腦版本差異而降低工作效率。HUAWEI MatePad 11.5 2025 免費預載的 PC 級 WPS Office，其操作介面與功能與電腦版本極之相似，支援 Word、PPT 及 Excel 檔案格式，兼容性令人滿意。常用的快捷鍵、快速鍵及公式功能得以保留，讓用家能夠無縫適應操作流程。

此外，平板的中轉站功能讓用家更輕鬆地複製不同內容至 Word 或 PPT 檔案中。配合分屏功能，用家可以一邊開啟 WPS Office 處理文件，另一邊則開啟網頁或電郵應用程式同步工作，有效滿足實際辦公需求。

配合 M-Pencil 提升創作與記錄能力

隨平板加入第三代 HUAWEI M-Pencil，配合免費預載的 GoPaint 專業繪畫應用程式，提供多種筆觸與筆刷選擇，模擬真實紙筆繪畫的手感，適合喜歡繪圖創作的用家。

在辦公應用方面，用家可以利用 HUAWEI Notes 配合 M-Pencil，於工作或會議期間手寫記錄重點。結合錄音功能，將手寫筆記與語音記錄互相對應，方便日後準確回顧會議中的各項關鍵內容。

▲HUAWEI MatePad Pro 11.5 配備 Kirin T82B 處理器，內建 8GB RAM + 128GB ROM，配備 10,100Ah 大電池，支援 40W HUAWEI SuperCharge。而配備 Kirin T82B 處理器的 MatePad Pro 11.5 於 AnTuTu 得分達 728,395 分。

總結：平衡價格與功能的全能平板

HUAWEI MatePad 11.5 2025 以入門級定價，配合高容量電池與輕巧機身設計，無論是工作應用或日常娛樂，均能提供相當不錯的使用體驗。

現時購買 HUAWEI MatePad 11.5 2025 系列，可以港幣 299 元換購原價 499 元的 HUAWEI M-Pencil (第三代)，對於需要手寫輸入或繪圖功能的用家來說，是個值得考慮的選擇。

MatePad 11.5 售價為 $1899（淨機）及 $2999（連鍵盤 ＋ PaperMatte 柔光屏) 、以 $299 換購HUAWEI M-Pencil (第3代)」。優惠詳情可參看 https://consumer.huawei.com/hk/offer

