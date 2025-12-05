宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
HUAWEI MatePad 11.5 2025 評測：入門價錢換取 PC 級生產力體驗
對於經常使用平板電腦處理文書工作的用家來說，一直期待能有更接近電腦操作介面的體驗。HUAWEI 最新推出的 MatePad 11.5 2025 正好回應這類用家的需求，以入門級價錢提供全面的類 PC 操作感受，讓用家在外出工作時，可以輕鬆攜帶，無需負擔沉重且體積較大的筆記型電腦。
輕巧機身配備高容量電池
儘管功能豐富，HUAWEI MatePad 11.5 2025 的機身厚度僅為 6.1mm，重量約 515g。即使連接鍵盤使用，總重量亦僅約 950g 左右，低於 1kg 的重量讓用家易於攜帶外出使用。平板內置 10,000mAh 電池，提供足夠的續航力，減少用家對電量不足的憂慮。
▲機身厚度僅為 6.1mm
▲屏幕上方設有800萬像105度視角超廣角鏡頭
▲今次試玩是太空灰配色
▲機背就搭載1300 萬像主鏡頭
▲機身兩側都設有雙揚聲器
顯示效果出色 操作流暢順滑
HUAWEI MatePad 11.5 2025 配備 11.5 吋屏幕 (2456 x 1600)，畫面顯示清晰細膩。高達 120Hz 的屏幕刷新率，使滾動頁面及切換應用時更加流暢，操作體驗更為舒適。
▲11.5 吋屏幕 3:2 顯示比例用來瀏覽網頁、觀看影片或是進行線上學習最為適合。
▲ HUAWEI MatePad 11.5 2025 支援 YouTube 4K 播放
預載 PC 級 WPS Office 提升文書處理效率
▲在系統介面上，MatePad Pro 11.5 搭載了全新的 Harmony OS 4.3，並可以與其他 HUAWEI 設備互聯互通。例如於手機上拍片及影相，可即秒於平板上觀看等。
▲此外，MatePad Pro 11.5， 用家只要安裝 “MicroG” 後就可以登入 Google 帳戶，基本上 Google Map、Gmail、Google Photo、Google Drive、Google Chrome、YouTube 及 WhatsApp Google 帳戶備份都可以正常使用。
▲支援浮動多視窗功能，實現多任務操作。
許多用家在使用平板處理文件時，往往因操作介面與電腦版本差異而降低工作效率。HUAWEI MatePad 11.5 2025 免費預載的 PC 級 WPS Office，其操作介面與功能與電腦版本極之相似，支援 Word、PPT 及 Excel 檔案格式，兼容性令人滿意。常用的快捷鍵、快速鍵及公式功能得以保留，讓用家能夠無縫適應操作流程。
此外，平板的中轉站功能讓用家更輕鬆地複製不同內容至 Word 或 PPT 檔案中。配合分屏功能，用家可以一邊開啟 WPS Office 處理文件，另一邊則開啟網頁或電郵應用程式同步工作，有效滿足實際辦公需求。
配合 M-Pencil 提升創作與記錄能力
隨平板加入第三代 HUAWEI M-Pencil，配合免費預載的 GoPaint 專業繪畫應用程式，提供多種筆觸與筆刷選擇，模擬真實紙筆繪畫的手感，適合喜歡繪圖創作的用家。
在辦公應用方面，用家可以利用 HUAWEI Notes 配合 M-Pencil，於工作或會議期間手寫記錄重點。結合錄音功能，將手寫筆記與語音記錄互相對應，方便日後準確回顧會議中的各項關鍵內容。
▲HUAWEI MatePad Pro 11.5 配備 Kirin T82B 處理器，內建 8GB RAM + 128GB ROM，配備 10,100Ah 大電池，支援 40W HUAWEI SuperCharge。而配備 Kirin T82B 處理器的 MatePad Pro 11.5 於 AnTuTu 得分達 728,395 分。
總結：平衡價格與功能的全能平板
HUAWEI MatePad 11.5 2025 以入門級定價，配合高容量電池與輕巧機身設計，無論是工作應用或日常娛樂，均能提供相當不錯的使用體驗。
現時購買 HUAWEI MatePad 11.5 2025 系列，可以港幣 299 元換購原價 499 元的 HUAWEI M-Pencil (第三代)，對於需要手寫輸入或繪圖功能的用家來說，是個值得考慮的選擇。
MatePad 11.5 售價為 $1899（淨機）及 $2999（連鍵盤 ＋ PaperMatte 柔光屏) 、以 $299 換購HUAWEI M-Pencil (第3代)」。優惠詳情可參看 https://consumer.huawei.com/hk/offer。
