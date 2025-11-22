44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
HUAWEI MatePad 12 X 及 11.5 香港開賣，最高平500，仲送 M-Pencil Pro（價值HK$699）
文章來源：Qooah.com
HUAWEI MatePad 12 X 和 HUAWEI MatePad 11.5已經正式推出、售賣，官方這兩款裝置在官方網上商店現在可享優惠價；HUAWEI MatePad 12 X 2025 淨機版（草木綠、羽砂白） 官方網上商店減HK$500，優惠後價格為HK$3699，HUAWEI MatePad 11.5 2025 淨機版（深空灰） 官方網上商店減HK$300，優惠後價格為HK$1599。
關於 HUAWEI MatePad 12 X 的規格，配備了 12吋 PaperMatte 雲晰柔光屏，搭載了 Kirin T92B 處理器，支援 HUAWEI M-Pencil Pro，擁有 PC 級生產力，峰值亮度為 1000nit，自適應刷新率最高可達144Hz，擁有超強續航力，配備了10100mAh，可支援14小時本地影片播放。
關於 HUAWEI MatePad 11.5 的規格，配備了 11.5吋大屏幕，擁有 2.2K 解像度，刷新率為 120Hz，支援分體式 HUAWEI 智能鍵盤和 PC 級別 WPS Office，搭載了 7700mAh 耐用電池，可支援長達 10 小時的視頻播放。
2025年11月20日至12月3日這兩款還有限定優惠，用戶在 https://bit.ly/4rdOBNI 購買全新 HUAWEI MatePad 12 X 2025，輸入優惠碼「A12XPENCIL」將送 HUAWEI M-Pencil Pro（價值HK$699），優惠僅限50個，送/換完即止，詳情請瀏覽官方網上商店。
購買指定零售商有 HUAWEI 香港網上商店 (https://consumer.huawei.com/hk/offer/)、HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK 及 HKTVmall 授權專賣店。
除了HUAWEI MatePad 12 X 和HUAWEI MatePad 11.5外，HUAWEI nova 14 Pro、HUAWEI nova 14 以及FreeBuds 7i 也開啓了售賣，現在買 HUAWEI nova 14 系列還有送智能體脂磅的活動。HUAWEI MatePad 12 X 和HUAWEI MatePad 11.5
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱Ray-Ban Meta 初代智能眼鏡清貨，低至 HK$1,860 免運購新式社交利器
隨著新款推出，在過去兩年贏得不少讚譽的初代 Meta Ray-Ban 智能眼鏡也進入清貨階段。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 7 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 5 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館下午恢復現場售票 盲盒threads大熱逼爆西九 黑貓炒至$900︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港故宮文化博物館現正舉行「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」特別展覽，但開放後首個周末因人流眾多而出現混亂。博物館今日（ 23 日）上午表示，由於訪客人數眾多，已於上午 11 時起暫停發售所有現場門票。至下午，館方指已於今日下午 3 時 30 分起恢復現場售票，門票數量有限，將採先到先得形式發售。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板
iPad 11 在 Black Friday 期間回歸了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,180，比本地購買便宜幾百蚊。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
日否認改變對台立場 已向華闡明高市早苗發言要點
【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰上周五（21日）致函聯合國秘書長古特雷斯，就日本首相高市早苗涉華言行闡明中國政府立場。日本內閣廣報官小林麻紀上周六（22日）指注意到中方的信函，而中方聲稱日本改變對台灣問題立場是「毫無根據」。on.cc 東網 ・ 15 小時前
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！金裕貞來港出席活動金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！Photo Source: Calvin Klein加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。金裕貞護膚方ELLE.com.hk ・ 1 天前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
北倫敦打吡前更新進度 奧迪加特：接近復出
【Now Sports】正在養傷的阿仙奴隊長奧迪哥特，在球隊周日出戰鬥熱刺的「北倫敦打吡」大戰前夕，更新自己的康復進度。自10月初英超對韋斯咸傷出後，阿仙奴隊長奧迪哥特（Martin Odegaard）便再沒有為兵工廠披甲，早前據報最少要倦勤至11月中，但至今仍未返回球場。周日阿仙奴對熱刺賽前，阿仙奴選擇在賽前場刊與大家更新奧迪哥特的最新情況，隊長揚言自己每天都與復出之日越來越接近，並且迫不及待想重返球場。「今周我在康復之路上努力工作，進展良好。我感覺到自己每天與復出的日子都越來越接近，已經來到最後階段，實在令人期待。我已經開始進行一些場上訓練，因此我真的感覺自己在進步。這是康復之路上最讓人開心的部份，當你越來越接近復出，你可以在場上做的事情也多了，康復過程試亦會變得更積極。」「我感覺自己越來越強了，急不及待想重返球場，加上現在球隊的狀態很好，令我感到很興奮。我想受傷其中一個好處，就是會令你越來越渴望再次踢足球，我迫不及待想要重返球場。」奧迪哥特補充。now.com 體育 ・ 8 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 7 小時前