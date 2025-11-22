44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
HUAWEI MatePad 12 X / MatePad 11.5 正式開賣！官網出機可減達 $500、一方法再送 M-Pencil Pro
早前 HUAWEI 在港發佈兩款平板新作 MatePad 12 X 跟 MatePad 11. 的 2025 版本，現時已在港正式開賣。其中在官方網店入手兩款新平板，可獲達 $500 港元折扣優惠，除此以外按內文指定方法，更有機會入手 M-Pencil Pro（價值 $699）。
本文刊登時 HUAWEI 已在港正式開售 MatePad 12 X 跟 MatePad 11.5 兩款新平板電腦，除於指定零售商*入手外，經 HUAWEI 香港網上商店出機更可享優惠。
在品牌官方網店入手 MatePad 11.5 2025 淨機版（深空灰），可享優惠價 $1,599（原廠 $1,899）即減 $300 港元；
至於 HUAWEI MatePad 12 X 平板，在官方網上商店出機優惠價 $3,699（原價 $4,199）折扣達 $500 港元。
而由即日起至 12 月 3 日，經以下網址登入官方網店，購買 HUAWEI MAtePad 12 X 2025 平板，輸入優惠碼 「A12XPENCIL」 即送 HUAWEI M-Pencil Pro （價值$699）乙支，優惠限量 50 個，送 / 換完即止。
Mobile Magazin 短評：除兩款 HUAWEI 平板外，HUAWEI nova 14 Pro、nova 14 手機，與 FreeBuds 7i 耳機亦已同步開賣，出機 nova 14 系列再送智能體脂磅。
資料來源：HUAWEI（香港）
*指定零售商包括 HUAWEI 香港網上商店、HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK 及 HKTVmall 授權專賣店。
