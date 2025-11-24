HUAWEI MatePad Edge 實機照全面曝光，極窄邊框設計與專用鍵盤成焦點!

近日，網上流出一組 HUAWEI MatePad Edge 平板電腦的實機照片，首次完整曝光裝置的背面設計細節。雖然華為官方早前曾公開產品正面造型，但今次曝光的影像讓消費者能夠更全面了解這款即將發表的新品。

根據微博數碼博主的爆料內容，MatePad Edge 的背蓋設計語言與現有的 MatePad Pro 13.2 頗為相似，在機身頂部角落配置了中等尺寸的圓形鏡頭模組。該模組採用橫向排列的 XMAGE 影像標誌與 LED 補光燈，而雙鏡頭則以垂直方式排列。值得注意的是，實拍照片中的平板似乎裝有保護殼，但依然能清晰辨識其整體設計風格。

在正面設計方面，這款平板延續了華為近年追求的極窄邊框私的設計，螢幕邊框達到目前業界最薄水準。當裝置啟動時，畫面會顯示「HUAWEI MatePad Edge」產品名稱。配套的鍵盤配件也同步曝光，其採用緊湊型設計，外觀顯得輕薄簡約，預計能提供舒適的握持體驗。與前代產品相比，新平板的顯示效果明顯更為鮮明亮麗。

華為將於 11 月 25 日在中國市場正式發表 MatePad Edge 平板、國內版 Watch Ultimate 2 智能手錶 及 FreeBuds Pro 5 耳機三款新品，屆時將會公布這些產品的詳細規格與售價資訊。