張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
HUAWEI MatePad Edge 實機照全面曝光，極窄邊框設計與專用鍵盤成焦點!
近日，網上流出一組 HUAWEI MatePad Edge 平板電腦的實機照片，首次完整曝光裝置的背面設計細節。雖然華為官方早前曾公開產品正面造型，但今次曝光的影像讓消費者能夠更全面了解這款即將發表的新品。
根據微博數碼博主的爆料內容，MatePad Edge 的背蓋設計語言與現有的 MatePad Pro 13.2 頗為相似，在機身頂部角落配置了中等尺寸的圓形鏡頭模組。該模組採用橫向排列的 XMAGE 影像標誌與 LED 補光燈，而雙鏡頭則以垂直方式排列。值得注意的是，實拍照片中的平板似乎裝有保護殼，但依然能清晰辨識其整體設計風格。
在正面設計方面，這款平板延續了華為近年追求的極窄邊框私的設計，螢幕邊框達到目前業界最薄水準。當裝置啟動時，畫面會顯示「HUAWEI MatePad Edge」產品名稱。配套的鍵盤配件也同步曝光，其採用緊湊型設計，外觀顯得輕薄簡約，預計能提供舒適的握持體驗。與前代產品相比，新平板的顯示效果明顯更為鮮明亮麗。
華為將於 11 月 25 日在中國市場正式發表 MatePad Edge 平板、國內版 Watch Ultimate 2 智能手錶 及 FreeBuds Pro 5 耳機三款新品，屆時將會公布這些產品的詳細規格與售價資訊。
其他人也在看
小米：車廠電池起火屬人手失誤
小米（1810.HK）公司發言人在微博發聲明澄清「小米汽車工廠內電池生產線起火」傳聞，稱這次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，惟並非電池本身有設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。小米汽車所有車型電池包均堅持超高標準開發，小米SU7、小米YU7電池均符合電池國標相關要求，請廣大車主放心。信報財經新聞 ・ 6 小時前
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 6 小時前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah.com ・ 1 天前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美電網老舊瀕崩潰 專家：電力荒正逼出全球算力大遷徙
無論是美國的一般民眾，還是科技巨頭，都正在經歷一場前所未有的「缺電」困境，而在這場危機背後，一個日益凸顯的「元兇」正是近年來掀起熱潮的 AI。專家最新指出，AI 算力如同「電老虎」，正在瘋狂吞噬美國原本該穩定供應的電力資源，讓本就脆弱的電網雪上加霜。鉅亨網 ・ 16 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 11 小時前
尋人｜六旬婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 自行返回住所無可疑(更新)
【11月24日更新】該名女子昨日(23日)上午自行返回其住所。她沒有受傷，案件沒有可疑。 【11月23日更新】一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、am730 ・ 14 分鐘前
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現 陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢
全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形am730 ・ 1 天前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 3 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 13 小時前
美銀：聯儲局必須減息 比特幣等三大資產2026年將最受益
近期，全球金融市場聚焦於聯儲局 (Fed)12 月利率決策，市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前，受通脹溫和與勞動數據疲軟影響，多數觀點認為下月再次降息幾成定局，但 Fed 官員近期一系列鷹派表態讓減息預期徹底降溫，即使上周五(21 日) 有官員釋放鴿派信號，關於年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。鉅亨網 ・ 5 小時前