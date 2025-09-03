HUAWEI MatePad Mini 實機比較照片流出！主打智能天線、雙向北斗，最新說法配備這晶片

將於新三摺 Mate XTs 在 9 月4 日（週四）同場現身的 HUAWEI MatePad Mini 細平板，較早前有疑似實機比較照片流出，可看到其於同廠 Pura X 闊摺屏、MatePad Air 及 MatePad Pro 大小對比。

疑似 HUAWEI MatePad Mini 實機比較照片，由數碼博主「睿哥玩數碼」早前在微博透露，與同廠（左起） Pura X、MatePad Air 跟 MatePad Pro 並排比較。

相片中可看到 HUAWEI MatePad Mini 機身大小在 Pura X 及 MatePad Air 之間，尺寸比後者細上一碼，可預期能輕鬆單手握持使用，佔位近似 iPad Mini 等作。

另一組圖片可看到 HUAWEI MatePad Mini（上起第二部），跟其他三機縱向疊放的尺寸表現，更清晰體驗裝置闊度分別同時，亦能看到機底 SIM 卡槽佈置。

事實上日前官方公佈 MatePad Mini 渲染圖，已確定平板將擁有電話功能（右一），

數碼博主「定焦數碼」則指其具流動上網、智能天線切換及雙向北斗衛星功能。

不過晶片部份 MatePad Mini 似乎將採用配備在 Pura 70 等作的麒麟 9010 晶片而非 9020，據透露主因為裝置立項時間較早，當時已決定採用 9010 之故。

Mobile Magazine 短評：由配置到官方宣傳圖，不難想像網絡及電話功能將於 MatePad Mini 主要賣點之一，可期望傳聞更便宜的 Read 版效能價格比表現。

資料來源：微博、HUAWEI（中國）