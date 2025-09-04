HUAWEI MatePad mini 發佈，最大嘅電話，最細嘅平板

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 發佈了新款 MatePad Mini 平板電腦。

該平板具體售價為：12+256GB普通版售價 3999元（人民幣：下同），12+512GB版本為 4499元，同規格柔光屏版定價 4999元。

此外還推出了悅讀版，12+256GB 基礎款售價 3299元，柔光屏版為 3799元。悅讀版相比普通版在外觀重量和衛星通信功能上有所區別，配色選擇更少，且不支援北斗衛星消息。

典藏版方面，16GB+512GB版本（含柔光屏、手寫筆及皮套）售價5999元，16GB+1TB 版則為 6499元。

用戶還可單獨選購智能皮套，售價 199元，該配件不僅能收納手寫筆，還可作為平板支架使用。

HUAWEI MatePad Mini 搭載一塊 8.8吋 OLED 屏幕，解像度為 2560×1600，採用 16:10 比例及四等邊挖孔設計

屏佔比高達 92%，支援 120Hz 刷新率與 1800nit HDR 動態顯示。

Real RGB 排列實現 343PPI 的像素密度。

官方稱其機身比 iPad mini 更小，但顯示視野更大。

新機可選雪域白、曜石黑、雲杉綠三種常規配色，以及典藏版專屬的「寰宇紅」。

厚度根據版本不同在 5.1mm 至 5.6mm 之間，重量則為 255g 至 266g 不等，後蓋材質包括錦纖和素皮兩種，系統預裝 HarmonyOS 5.1。

官方未有公開 MatePad Mini 使用的是什麼處理器，但據我方消息，極可能搭載 Kirin 9010 處理器

支援插卡蜂窩網絡及通話功能，內置 6400mAh 電池並支援 66W 快充。包裝盒顯示其被定義為「數碼流動電話機」，而非傳統平板。

功能方面還支援雙向北斗衛星消息，並首次在 HUAWEI 平板上引入靈犀通信技術。

影像系統包括前置 3200萬像素鏡頭和後置5000萬+800萬像素雙鏡，側邊指紋識別，並兼容 HUAWEI M-Pencil Pro 手寫筆。