HUAWEI MatePad Mini 真機對比，iPad mini 完敗!!!

文章來源：Qooah.com

HUAWEI 已官宣9月4號召開新品發佈會推出 HUAWEI MatePad Mini 平板電腦，這是 HUAWEI 旗下首款 8.8吋 OLED 小平板，對標行業標桿 Apple 的 iPad mini。

9月1日，有多位博主展示了 HUAWEI MatePad Mini 真機與 iPad mini 的對比展示。最直接看到的便是屏幕顯示效果的差異巨大，MatePad Mini 採用的是超窄邊挖孔屏方案，而 iPad mini 仍為祖傳停航母邊框。

細節方面，iPad mini 的屏幕和機身R角不一致，所以有些許不協調。HUAWEI 的窄邊框設計讓屏幕周圍等寬，屏佔比更高也更協調。兩款設備放在一起甚至有種不是一個時代的感覺。

對於平板而言，窄邊框有可能涉及到誤觸等場景，會嚴重影響日常體驗，需要對系統進行細緻的調教，具體表現等待發售後的實際使用驗證。

據爆料，MatePad Mini 採用 8.8吋 16:9 屏幕，支援 120Hz 刷新率，將會提供普通屏幕、柔光屏、墨水屏等多個版本，選擇性十分豐富，滿足不同群體需求。

此外，MatePad Mini 搭載麒麟9020 處理器，支援5G。機身內置 6500mAh 電池，支援 66W 快充。整機厚度約 5mm，重量約260g。