HUAWEI nova 14 系列登陸香港，紅楓原色鏡頭，中階拍攝新標準

文章來源：Qooah.com
華為香港今日除了發佈 HUAWEI MatePad 12 X 與 MatePad 11.5 兩款平板之外，同場還發佈了全新 HUAWEI nova 14 系列機型和 HUAWEI FreeBuds 7i 耳機。
HUAWEI nova 14 系列外觀設計上採用的全新星軌環設計，上下對稱的鏡頭模組設計辨識度極高，有著獨特的美學追求。後蓋的冰晶紋理可以反射出波光粼粼的效果，時尚且獨特。可選擇冰晶藍、 凝霜白、 羽砂黑三種配色。
規格方面，HUAWEI nova 14 Pro 採用 6.78 吋四曲面屏幕，兼顧了美學和握持手感。HUAWEI nova 14 則是簡約的 6.7 吋 OLED 平面屏幕設計。
拍攝方面，HUAWEI nova 14 系列主打人像攝影， HUAWEI nova 14 Pro 首度配備紅楓原色鏡頭，支援全新升級的 XD Portrait Engine，塑造出獨特的紅楓質感人像效果。通過捕捉外界多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度，畫面更加真實自然。
配備的 5,000 像素人像自動對焦自拍鏡頭，在不同的光暗場景下均可實現精準對焦，業內首創自拍 0.8x 至 5x 變焦範圍，可以涵蓋特寫到合照的多個焦段。此外，前後鏡頭支援風馳閃拍，可以捕抓到清晰的瞬間畫面。
HUAWEI nova 14 Pro 後置 5,000 萬像素超光變主鏡頭，支援 F1.4 – F4.0的 10 段可變式物理光圈，提供準確的虛化效果。搭配1200萬像素長焦鏡頭支援 OIS 光學防手震，以及 2cm 超級微距拍攝的 112˚ 超廣角微距鏡頭，輕鬆駕馭特寫到廣闊風景的不同視角。
HUAWEI nova 14 則是專門為年輕人設計的影像系統，配備 5,000 萬像素主鏡頭和超廣角鏡頭，可以輕鬆拍攝高質量照片，記錄生活。前置 5,000 萬像素超清人像自拍鏡頭，擁有1/2.5″ 超大傳感器和 0.7 μm 像素尺吋，配合華為領先的智能美顏演算法，可以拍攝準確的面部細節， 更加的自然。
HUAWEI nova 14 Pro 首次引入智控鍵，雙擊就能快速訪問應用程式和功能，提升生產力。AI手勢操控，實現無觸摸交互，進行拍照或者滑動屏幕等操作。AI 訊息保護功能則是隱藏敏感通知，升級的私隱中心和安全中心， 可以檢測環境並給出風險安全建議，為用戶帶來強大的私隱保護。
續航方面，HUAWEI nova 14 系列內置 5,500 mAh 大容量電池，支援 100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快充技術。只需充電五分鐘，便能播放4小時影片，再無電量焦慮。
HUAWEI nova 14 Pro 的 12GB RAM + 512GB ROM 版本售價 HK$3,799。現購買送 HUAWEI 智能體脂磅(價值 HK$199)。
HUAWEI nova 14 的是 12GB RAM + 256GB ROM 版本售價 HK$2,699。同樣送 HUAWEI 智能體脂磅。
HUAWEI FreeBuds 7i
HUAWEI FreeBuds 7i 搭載智能動態降噪 4.0 ，平衡了降噪和音色。耳機本體配備 8 mm 超大導氣腔和三顆高性能聲學麥克風，通過算法讓降噪響應速度少於 0.5 秒，平均降噪深度達 28 dB，延遲較上代降低 50%。低延時和高降噪可以隨時提供純淨的聽覺世界，減少外界干擾。
通話方面，HUAWEI FreeBuds 7i 創新的採用三麥克風結合骨傳導麥克風的四麥系統， 能在精准拾取人聲的情況下有效隔絕環境噪音。搭載的全新AI 通話降噪技術，可以在高達 90dB 的嘈雜環境中清楚聽到通話內容，無需擔心環境音洩露個人私隱。
音質方面，HUAWEI FreeBuds 7i 內置 11 mm 四磁鐵動圈單元，細節和層次分明。耳機支援頭部追蹤空間音頻技術，帶來身臨其境 360° 環繞式沈浸感受。追蹤空間音頻技術具備獨立空間音頻計算能力，所以不限制設備和音頻內容，均可以生成身臨其境的效果。
HUAWEI Freebuds 7i 可選櫻語粉、貝母白、深 空灰配色，售價為 HK$599。
HUAWEI nova 14 系列與 HUAWEI Freebuds 7i 將在 2025年 11月 20日起於指定零售商正式發售；指定供應商包含 HUAWEI 香港網上商店(https://consumer.huawei.com/hk/offer/) 、HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、HUAWEI 九龍灣德福廣場體驗店、1010、csl.、3HK、3SUPREME、SmarTone、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧、衛訊、中原電器、CMK 及 HKTVmall 授權專賣店。
