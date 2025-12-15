Huawei Nova 15 系列將於 12 月 22 日在中國發佈，包含 Nova 15、Nova 15 Pro 和 Nova 15 Ultra

華為 Nova 15 系列的中國發佈日期已經確認，該系列包括 Nova 15、Nova 15 Pro 和 Nova 15 Ultra。華為同時揭示了即將推出的手機設計和顏色選項。Nova 15 系列將於 12 月 22 日在中國發佈，與 Nova 14 系列類似，該系列同樣包含三款型號。

Nova 15 Pro 和 Nova 15 Ultra 將提供重新設計的後置相機模組。華為透露，Nova 15 Ultra 將有幻夜黑、紫色、鮮豔綠和零度白四種顏色可供選擇。該手機將提供 256GB、512GB 和 1TB 三種存儲變體，並搭載一個新型的矩形模組內含三個後置相機。

廣告 廣告

Nova 15 Pro 同樣具備更新的後置相機模組，並配有三個感應器及 LED 閃光燈。該手機將以紫色、幻夜黑、鮮豔綠和零度白四種顏色發售，並提供 256GB 和 512GB 的存儲選項。

基本款的華為 Nova 15 則採用類似於 Nova 14 系列的藥丸形狀後置相機模組，並將提供與其他兩款相同的四種顏色選擇。該款手機的存儲選項為 256GB 或 512GB。

目前，這三款手機已在華為中國官方商店上架，並計劃於 12 月 15 日開始接受預訂。華為可能會在接下來的幾天內透露有關 Nova 15 系列的更多詳細資訊。

推薦閱讀