Huawei nova 15 系列發佈，搭載 6.84 吋 LTPS 螢幕及更新相機設計

華為的 nova 15 系列在中國正式發佈，作為該品牌最新的中階產品，目前共有三款型號：nova 15、nova 15 Pro 和 nova 15 Ultra。這三款手機採用了華為全新的「雙環」設計語言，並配備了更新的相機、更快的芯片組和更大的電池。

今年的 nova 15 Ultra 和 nova 15 Pro 在主要規格上相似。它們都配備了 6.84 吋 LTPO OLED 顯示屏，解析度為 1,320 x 2,856 像素，並支持 1-120Hz 的刷新率。這些屏幕具有 4,000 尼特的峰值亮度，並使用 Kunlun 玻璃進行保護。前置鏡頭為 5000 萬像素自拍相機，並搭配 1.5MP 的多光譜傳感器。

在背面，nova 15 系列採用了華為的新「雙環」設計，nova 15 Ultra 配備三個 5000 萬像素的 RYYB 傳感器。主鏡頭擁有變光圈 f/1.4 – f/4.0 和光學防抖功能，此外還有 3.7 倍光學變焦的長焦透鏡以及 118 度視野的超廣角鏡頭。

nova 15 Pro 擁有 5000 萬像素的 RYYB 主傳感器，光圈為 f/1.8 並具備光學防抖，還配備 1200 萬像素的 RYYB 長焦鏡頭和 1300 萬像素的 RYYB 超廣角鏡頭。這兩款手機均具有 IP68 和 IP69 的防水防塵等級。

nova 15 Ultra 和 nova 15 Pro 搭載華為的新 Kirin 9010S 芯片組，性能較前代的 Kirin 8020 提升約 18%。這對手機支持衛星連接，並預裝 HarmonyOS 6.0。兩款手機均配有 6500 毫安時的硅碳電池，支持 100W 有線充電，而 Ultra 型號還支持 50W 的無線充電。

華為 nova 15 基於 6.7 吋 OLED 顯示屏，解析度為 FHD+，並支持 120Hz 刷新率。前置鏡頭為 5000 萬像素的自拍相機。後置相機由 5000 萬像素的 RYYB 主鏡頭、1200 萬像素的 RYYB 長焦鏡頭和 1.5MP 的多光譜顏色傳感器組成。

nova 15 配備華為的 Kirin 8020 芯片組，這款 SoC 與 nova 14 Pro 和 nova 14 Ultra 相同，華為表示性能比 nova 14 的 Kirin 8000 提升可達 42%。nova 15 同樣支持衛星連接，與其 Pro 和 Ultra 版本一致。

在軟件方面，nova 15 運行 HarmonyOS 6.0。電池方面，它配備 6000 毫安時的電池，支持 100W 有線充電，並具備 IP65 的防護等級。

配置 華為 nova 15 華為 nova 15 Pro 華為 nova 15 Ultra 256GB 儲存 CNY 2,699 ($383) / 約 HK$ 2,036 CNY 3,499 ($496) / 約 HK$ 3,868 CNY 2,999 ($596) / 約 HK$ 4,646 512GB 儲存 CNY 2,999 ($425) / 約 HK$ 3,315 CNY 3,899 ($553) / 約 HK$ 4,314 CNY 4,499 ($639) / 約 HK$ 4,973 1TB 儲存 - - CNY 4,999 ($710) / 約 HK$ 5,558

nova 15 系列目前已在 Vmall 開始接受預訂，預計於 12 月 27 日發貨。華為並不打算將 nova 15 系列引入中國以外的地區。

